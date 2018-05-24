NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健廚衛問達人粉樂 NOW
即時跑馬燈關務署高雄關　舉辦陳惠儒油畫個展余祥銓現身喊抱歉　瘦到判若兩人腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
生活

看問題／區塊鏈是什麼？掀金融革命　揭開加密貨幣神話

記者易皓瑜／台北報導2018/05/24 14:24
▲區塊鏈近年全球大熱門，運用「加密」以及「去中心化」為概念，造就網路世界中的金融新藍海，相關商品應運而生。（圖／達志影像／美聯社）
▲區塊鏈近年全球大熱門，運用「加密」以及「去中心化」為概念，造就網路世界中的金融新藍海，相關商品應運而生。（圖／達志影像／美聯社）

比特幣幾乎已成家喻戶曉的投資標的，但許多人不知道，比特幣即是運用區塊鏈概念而生，至於什麼是「區塊鏈」？背後究竟隱藏什麼樣的魔力，讓全球投資者為之瘋狂？運用區塊鏈技術的比特幣，又是如何造就無數一夜暴富的傳奇？區塊鏈究竟是後續看漲的藍海市場，還是一場泡沫化的旁氏騙局？現階段各界仍眾說紛紜。 

區塊鏈發展迅速，已成現今最夯話題，就連曾批評「比特幣是場騙局」的華爾街金融大老摩根大通董事長戴蒙（ Jamie Dimon ）也公開表示，區塊鏈技術在未來世界扮演舉足輕重的角色。

揭密區塊鏈的思維，可謂重新定義了人類經濟活動規則。過去人們在交易所使用的貨幣之所以有其價值，是因其受到金管機關的背書。然而區塊鏈跳脫傳統的價值標準，將秘密學與計算機科學的技術運用其中，讓每一筆加密貨幣能夠跳過政府、金融單位來進行交易，國家間的界線不復存在，取而代之的是每筆交易都被記錄與保密。 

區塊鏈商品也成為投資熱門標的，目前「幣」仍是區塊鏈最好的應用，未來藍海市場之廣大，包括傳統金融的中介機構、保險業、內容產業的商品都能將此技術運用其中。例如，加密合約的概念能運用在保險、股市交易，甚至租屋等領域，透過智慧合約，雙方能在「加密」的條件下完成支付、解碼、賠償，甚或是兌現等需求。這項自由新經濟的崛起，無疑將撼動傳統金融中介的地位。 

近年隨著區塊鏈與加密貨幣快速成長，這一種看似新經濟體制的烏托邦愈趨成形，背後衍生的問題卻也浮上檯面。區塊鏈與加密貨幣雖不受政府管控，但在各國的命運卻大不相同。中國大陸下令全面封殺 ICO ( Initial Coin Offering )，原因在其中層出不窮的詐欺與募資案，高達 19% 的加密貨幣募資 ICO 隱含詐騙意圖，同時越來越多監管單位開始插手調查，包括日本、韓國及新加坡均成立區塊鏈自律組織。

而在台灣，立法機關因應區塊鏈浪潮來襲， 22 日匯聚近百位區塊鏈相關的產官學人士，成立「區塊鏈連線暨產業自律聯盟」，盼能在守護區塊鏈自由交易的原則下，政府能採低度管制原則，支持業者自律。 

現今區塊鏈仍處發展初期，儘管後勢看漲，仍有許多問題要面對。如監管單位與幣發行商、交易所之間如何分權制衡，消費者能否具備專業素養以確保自身在交易時的安全，以及如何防治有心人士利用虛擬貨幣來行詐騙等，都仍有待商榷。 

關鍵字比特幣區塊鏈ico加密貨幣金融革命
影／超狂！神明遶境「狂撒千元鈔」她貼廚房照嘆命苦　網驚：這我不行

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan