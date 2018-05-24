看問題／區塊鏈是什麼？掀金融革命　揭開加密貨幣神話

區塊鏈發展迅速，已成現今最夯話題，就連曾批評「比特幣是場騙局」的華爾街金融大老摩根大通董事長戴蒙（ Jamie Dimon ）也公開表示，區塊鏈技術在未來世界扮演舉足輕重的角色。

比特幣幾乎已成家喻戶曉的投資標的，但許多人不知道，比特幣即是運用區塊鏈概念而生，至於什麼是「區塊鏈」？背後究竟隱藏什麼樣的魔力，讓全球投資者為之瘋狂？運用區塊鏈技術的比特幣，又是如何造就無數一夜暴富的傳奇？區塊鏈究竟是後續看漲的藍海市場，還是一場泡沫化的旁氏騙局？現階段各界仍眾說紛紜。

揭密區塊鏈的思維，可謂重新定義了人類經濟活動規則。過去人們在交易所使用的貨幣之所以有其價值，是因其受到金管機關的背書。然而區塊鏈跳脫傳統的價值標準，將秘密學與計算機科學的技術運用其中，讓每一筆加密貨幣能夠跳過政府、金融單位來進行交易，國家間的界線不復存在，取而代之的是每筆交易都被記錄與保密。

區塊鏈商品也成為投資熱門標的，目前「幣」仍是區塊鏈最好的應用，未來藍海市場之廣大，包括傳統金融的中介機構、保險業、內容產業的商品都能將此技術運用其中。例如，加密合約的概念能運用在保險、股市交易，甚至租屋等領域，透過智慧合約，雙方能在「加密」的條件下完成支付、解碼、賠償，甚或是兌現等需求。這項自由新經濟的崛起，無疑將撼動傳統金融中介的地位。

近年隨著區塊鏈與加密貨幣快速成長，這一種看似新經濟體制的烏托邦愈趨成形，背後衍生的問題卻也浮上檯面。區塊鏈與加密貨幣雖不受政府管控，但在各國的命運卻大不相同。中國大陸下令全面封殺 ICO ( Initial Coin Offering )，原因在其中層出不窮的詐欺與募資案，高達 19% 的加密貨幣募資 ICO 隱含詐騙意圖，同時越來越多監管單位開始插手調查，包括日本、韓國及新加坡均成立區塊鏈自律組織。

而在台灣，立法機關因應區塊鏈浪潮來襲， 22 日匯聚近百位區塊鏈相關的產官學人士，成立「區塊鏈連線暨產業自律聯盟」，盼能在守護區塊鏈自由交易的原則下，政府能採低度管制原則，支持業者自律。

現今區塊鏈仍處發展初期，儘管後勢看漲，仍有許多問題要面對。如監管單位與幣發行商、交易所之間如何分權制衡，消費者能否具備專業素養以確保自身在交易時的安全，以及如何防治有心人士利用虛擬貨幣來行詐騙等，都仍有待商榷。