移民署辦多元文化體驗活動　激發新住民夢想無限想像

移民署南區事務大隊於今(27)日上午在台南市樹谷園區音樂廳，舉辦THE GREATEST SHOW大娛樂家多元文化體驗活動，推出多道異國美食及甜點供品嘗、平板電腦體驗、新住民舞蹈表演及摸彩等活動，以激發新住民對夢想與未來的無限想像，達到新住民親子共學。

這項由移民署南區事務大隊與行政院雲嘉南區聯合服務中心共同舉辦的活動，是由移民署南區事務大隊大隊長謝文忠與行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長徐文志、賴明宏及外交部雲嘉南辦事處處長傅正綱共同主持，與新住民親子同歡。

謝文忠在會中勉勵新住民要勇敢向前、實現夢想，相信每個人都能以自己的力量，讓社會更美好，並感謝新住民對家庭和各產業的貢獻，讓台灣注入了更多新希望。