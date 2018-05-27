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移民署辦多元文化體驗活動　激發新住民夢想無限想像

記者黃守作／高雄報導2018/05/27 18:33
▲移民署南區事務大隊舉辦多元文化體驗活動。(圖／記者黃守作攝，2018.05.27)
▲移民署南區事務大隊舉辦多元文化體驗活動。(圖／記者黃守作攝，2018.05.27)

移民署南區事務大隊於今(27)日上午在台南市樹谷園區音樂廳，舉辦THE GREATEST SHOW大娛樂家多元文化體驗活動，推出多道異國美食及甜點供品嘗、平板電腦體驗、新住民舞蹈表演及摸彩等活動，以激發新住民對夢想與未來的無限想像，達到新住民親子共學。

這項由移民署南區事務大隊與行政院雲嘉南區聯合服務中心共同舉辦的活動，是由移民署南區事務大隊大隊長謝文忠與行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長徐文志、賴明宏及外交部雲嘉南辦事處處長傅正綱共同主持，與新住民親子同歡。

謝文忠在會中勉勵新住民要勇敢向前、實現夢想，相信每個人都能以自己的力量，讓社會更美好，並感謝新住民對家庭和各產業的貢獻，讓台灣注入了更多新希望。

活動會場設計非常別緻，有韓國、多明尼加、義大利、日本、泰國、菲律賓、柬埔寨、印尼、越南、緬甸蹩等10個國家的娃娃圖型，氣氛歡欣熱絡。謝文忠指出，政府為讓新住民擁有資訊公平的機會，在前瞻計畫中加入「新住民寬頻上網計畫」，為的就是保障新住民數位人權。

會中邀請中華電信團隊進行平板電腦體驗，並由敏惠醫專校長葉至誠、副校長曾瑞譙率師生在場設置衛教宣導攤位，且指導新住民摺氣球、製作花朵鑰匙圈、精油按摩膏等，並在新住民舞蹈表演及摸彩等活動，為整個活動掀起高潮。
 

關鍵字高雄移民署新住民
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