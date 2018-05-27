赴陸求學3年！他分享親身經驗「敲醒中國夢」

這名在北京留學的網友在「批踢踢」 PO 文，原本在台灣都聽說中國大陸的學生聰明且努力，都抱著兢兢業業的態度過日子，但原 PO 認為「台灣都太過渲染了」。他舉例，室友即使作業沒做完，也要在每天晚上 11 點就寢，隔天早上再抄原 PO 的作業，顛覆了他的想像。

近年來，越來越多的台灣學子「西進」中國大陸求學，希望未來能夠坐領高薪，但真能如想像中的順利嗎？一名在大陸北京留學 3 年的台灣學生於批踢踢分享自己的親身經驗，曝光大陸教育與就業現況，似乎讓「中國夢」碎了。

原 PO 接著表示，其實中國大陸上課的情況與台灣相差不多，都是在滑手機、翹課及睡覺等等，而且大陸的教授水準差異頗大，雖然是全英文授課，但口音讓人不敢恭維。他提醒，在大陸讀書的台灣人是不能保送研究所的，申請出國念書倒是可以，但由於中國大陸的求學環境競爭激烈，在北京念書要非常努力， GPA 才可能達到 3 ，因此原 PO 建議，如果要去歐美讀研究所的，絕對不要去中國大陸。

至於薪資與就業方面，原 PO 表示北京消費很高，而且大陸沒有基本工資，許多頂尖名校出來的學生也只會被當作菜鳥，實習 1 天只有 100 人民幣（約 470 元台幣），更因為企業聘請台灣人要另外報稅，所以通常都不太愛用台灣人。

至於領薪水也是一個相當大的問題，因為外國企業不太願意申報有台灣員工，因此通常都是打黑工，下場有時就是被拖欠薪資，讓原 PO 覺得很扯。他最後表示「如果沒有能力幫你解決這些問題背景的話，不要輕易嘗試中國夢」。不過 PO 也強調，不後悔登陸求學的決定，這 3 年來讓自己成長很多，只希望透過這樣的文章敲醒大家的中國夢。

其他網友則紛紛留言「當事人的感覺最準吧」、「北大實力不可否認，但報導的確太過了」、「很多人去中國大陸念書的，根本搞不清楚狀況」、「感謝你，你幫我做出決定」、「出國其實有缺，但不一定薪水比台灣高」。

但也有網友持不同意見「去北京不等於北大吧」、「應該是用台大 VPN 吧」、「逃離台灣可以移民美國阿」，也有網友表示「淘寶直接把科目打上去就有代寫」、「原 PO 加油」。



▲網友在批踢踢 PO 出自己在中國大陸留學 3 年的經驗，要敲醒部分人的中國夢。（圖／翻攝自批踢踢）