張韶涵遭家人嗆告批鬥　陳沂力挺酸「不要臉的冤親債主」

藝人張韶涵與家族的恩怨似乎沒有完結的一天！原與媽媽感情不錯的她，2004年兩人先是為錢撕破臉，2009年張的父母聯手控訴女兒棄養，張韶涵則含淚表示媽媽拿走她上億元積蓄，誰知近日張的舅舅又跳出來指控張韶涵沒兌現「每月要給父母6萬生活費及一人一棟房」的承諾，還要她下跪向父母磕頭認錯，否則就要向法院提告毀她事業。對此，網紅陳沂發文力挺張韶涵，指張的家人是「不要臉的冤親債主」！

陳沂今（28）日凌晨在臉書替張韶涵抱屈，她說：「張韶涵真的很可憐，之前賺的錢都被家人拿光光就算了，重新翻紅後這些不要臉的冤親債主又突然從鬼門關衝出來討債！」認為「就是有父母為了錢什麼爛事都幹得出來」，還出聲為張韶涵加油打氣，「我喜歡張韶涵，唱歌好好聽，做人又很真誠的女孩！」



▲陳沂的言論網友大表贊同。（圖／翻攝臉書，2018.05.28）

網友看了陳沂貼文紛紛留言表示認同，認為張韶涵「五告雖小」，表示：「可能是她上輩子欠的債」、「有那些家人真的很可憐」、「爸媽就是當她搖錢樹」，還有人說：「她舅舅是個慈善募款機構的負責人，有這樣的身分，不是應該為人善良、厚道嗎？」陳沂則諷刺回應：「 一堆慈善機構都是假慈善真斂財啊，我沒說誰不要對號入座！」吸引許多網友按讚支持。



