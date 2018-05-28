16家企業擬赴陸掛牌　顧立雄提FII強調…

鴻海旗下工業富聯（FII）將於上海證交所上市掛牌，引發外界是否造成台資企業跟進登陸掛牌。證交所與櫃買中心統計共有16家台資企業大陸子公司擬登陸掛牌。為此，金管會主委顧立雄今（28）日表示，目前主要是企業大陸子公司要去掛牌，還沒有企業大陸以外的子公司有這樣的狀況，而金管會能做的就是健全資本市場。

金管會主委顧立雄今日陪同立法院財政委員會考察證交所、期交所及櫃買中心近3年營運績效。有立委詢問鴻海子公司FII赴陸掛牌，是否造成磁吸效應？證交所指出包括鵬鼎、南僑與榮成的大陸子公司正在申請A股掛牌，至於聯德精密材料雖遭退件A股申請，但仍持續規畫相關程序。而櫃買中心表示有12家企業詢問相關議題，主要是招募與營運籌資上的需求。