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財經

16家企業擬赴陸掛牌　顧立雄提FII強調…

記者許家禎／綜合報導2018/05/28 14:47
▲證交所與櫃買中心統計共有10多家台資企業大陸子公司擬登陸掛牌。為此，金管會主委顧立雄表示，金管會能做的就是持續健全資本市場。（圖／NOWnews資料照）
▲證交所與櫃買中心統計共有10多家台資企業大陸子公司擬登陸掛牌。為此，金管會主委顧立雄表示，金管會能做的就是持續健全資本市場。（圖／NOWnews資料照）

鴻海旗下工業富聯（FII）將於上海證交所上市掛牌，引發外界是否造成台資企業跟進登陸掛牌。證交所與櫃買中心統計共有16家台資企業大陸子公司擬登陸掛牌。為此，金管會主委顧立雄今（28）日表示，目前主要是企業大陸子公司要去掛牌，還沒有企業大陸以外的子公司有這樣的狀況，而金管會能做的就是健全資本市場。

金管會主委顧立雄今日陪同立法院財政委員會考察證交所、期交所及櫃買中心近3年營運績效。有立委詢問鴻海子公司FII赴陸掛牌，是否造成磁吸效應？證交所指出包括鵬鼎、南僑與榮成的大陸子公司正在申請A股掛牌，至於聯德精密材料雖遭退件A股申請，但仍持續規畫相關程序。而櫃買中心表示有12家企業詢問相關議題，主要是招募與營運籌資上的需求。

為此，顧立雄表示，目前要登陸掛牌的以企業大陸子公司為主，還沒有企業大陸地區子公司以外的擬掛牌之情況。而針對FII赴陸掛牌，本益比沒有市場原先估計的高，顧立雄也說「對啊！」，本益比跟產業與地區有關，如今FII本益比沒有想像中高，但大家還是會一直講。

顧立雄表示，以金管會的立場，就是盡量做到資本市場的健全，並排除台商回台投資的障礙，如開放多元上市櫃方案、推動逐筆交易，以及新增產業類別，如電子商務的部分。他也說台灣資本市場在「再籌資」的部分較國際容易且手續簡便、法規明確，強調金管會會在開放和監理之間保持平衡。

 

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