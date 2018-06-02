世足／10年打進世界32強　台灣足球美夢碎？

中華男足在本屆世界盃資格賽一勝難求，儘管首輪在客場以2:0戲劇性贏球報了主場1球落敗的遺憾，但次輪小組賽6場都無緣看見勝利女神的微笑，黯淡收場。

16年過去了，隨著2002年日韓舉辦世界盃掀起亞洲足球瘋，當時的總統陳水扁喊出「足球元年」並把目標訂在2018年台灣要打進全球32強，揚威國際，但再過12天世界盃就要在俄羅斯盧日尼基體育場開踢了，台灣呢？



▲「台灣隊長」陳柏良。（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.29）

讓我們先撇開喊了幾十年要成立卻還不見影的職業足球，在台灣人心中到底有沒有做過「足球夢」？

文化，從小到大，自國小體育課除了被來拿補學科課之外，籃球、躲避球、樂樂棒球等等，偶爾足球，有時甚至變成足壘球，套進大家較多人知道的棒球規則裡，足球明明是全世界最多人瘋迷的運動，但台灣人是從小就拒於門外，長大更難接觸。

從小根深柢固的觀念是影響力最大最深層的，前中華男足雙胞胎羅志恩、羅志安曾說過會開始踢足球，是從小環境催化，「學校老師教足球，身邊小朋友都是踢球，連旁邊打球的大哥哥最後也跟我們踢球了。」

台灣的路上、橋下隨處可見籃球場，最有機會出現足球場的學校，草地可能禿了因為天然草養護要錢，鄰近國家，香港、澳門以空間來說台灣面積較大，但他們的運動場你第一眼會看見的是草皮、球門，一群人穿著釘鞋繞著足球瘋狂。

傳媒也鮮少報導足球新聞，同樣是環環相扣的問題，從小缺乏人才長大要拚已為時已晚，不精彩的球賽，不夠自律的球員，淪為充數新聞，沒人要看沒點閱率，越來越少人關心，如此惡性循環下去。



▲體育署長林德福擬定，「足夢踏實，前進一百，足球六年計劃」（圖／鍾東穎攝 , 2018.05.03）

現在，體育署長林德福喊出，「「6年內要台灣足球挺進世界前100名。」但是否會淪為當年陳總統提出花200萬美元，選20名10歲以下小球員送到巴西長期集訓，結果不了了之的結果，還有待觀察。

那我們每個人是否可以成為一份監督的力量？台灣足球不是沒有未來，從2016年陷入最低排名，直到今年衝到歷史新高121名告訴我們百強不是不可能。

每項運動要做到專精很難，但要開始，足球一點都不難，打進本屆世界盃的冰島人口只有33萬人，人、錢和硬體設備絕對不是問題，重要的是想執行的人有沒有帶著真心，想看見台灣足球從沙漠轉換為綠草如茵的那份真義。

6月14日晚間23點，世界盃首戰地主俄羅斯迎戰沙烏地阿拉伯，就讓我們從此開始做夢。