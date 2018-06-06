地方萬花筒》影／咚咚咚-鏘鏘鏘　竹塘五校兒童秀才藝

▲竹塘國小邀集鄉內5所國小舉辦聯合才發表會，表演類型多元精彩，節奏明快，充滿動感，展現滿滿的青春活力與活潑奔放。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

「個個是主角」！為增進學生藝術鑑賞與創作能力，提昇學生藝術涵養，彰化縣竹塘鄉竹塘國小邀集鄉內5所國小舉辦聯合才發表會，近250位小朋友上台表演，表演類型多元精彩，竹塘國小校長胡寶元說，人人都是舞台上的主角，更是竹塘鄉五所小學的小朋友全體總動員。

竹塘鄉首次辦理五所小學校聯合才發表會，6日於竹塘國小活動中心辦理，胡寶元指出，過去以往都是竹塘國小自己辦理，這次為了讓小朋友有更多的學習及校際交流機會，於是請學務處擴大規劃，特邀請鄉內鄰近四所國小一同參與。



▲竹塘國小邀集鄉內5所國小舉辦聯合才發表會，表演類型多元精彩，節奏明快，充滿動感，展現滿滿的青春活力與活潑奔放。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

這一場文化饗宴表演類型更包含樂器合奏、話劇、唱歌、跳舞外，還有小小說書人、武術表演、跆拳爆破及繽紛魔術等；人氣紅不讓的小小天王楊東霖演唱「告白氣球」更是讓氣氛沸騰，紀泓志說，今年節目的主持人也是由「文武雙全-詹家維與多才多藝-黃鈺涵」小朋友聯手主持，從各節目的準備練習、演出及主持都是由小小主人翁一手包辦，他們的表演既精彩又討喜，帶給全場超高人氣的喜愛。



▲竹塘國小邀集鄉內5所國小舉辦聯合才發表會，表演類型多元精彩，節奏明快，充滿動感，展現滿滿的青春活力與活潑奔放。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

竹塘學務主任紀泓志表示，五校兒童才藝聯合發表會，各各學校都展先出好的身手，可說是一場文武雙全搭配音樂文化的武林大會，長安國小帶來的「武術表演」、民靖國小的「太極功夫扇」、竹塘「跆拳破擊」、田頭「HOLIDAY」土庫「歡樂年華」。



▲竹塘國小邀集鄉內5所國小舉辦聯合才發表會，表演類型多元精彩，節奏明快，充滿動感，展現滿滿的青春活力與活潑奔放。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

還有小朋友首次演出的繽紛魔法秀，開場更是由爵士鼓天王：曾俊興小朋友搭配電子舞曲揭開序幕，表演節目可說精彩可及，就連我們竹塘小天后楊東霖，也用一首告白氣球，非常浪漫歌曲與各位分享，節目中還有今年彰化縣說書故事比賽獲得優勝的黃鈺涵小朋友帶來的「傻孩子」說故事，受到觀眾熱烈掌聲的還有MV熱舞社所帶來的「舞動奇蹟」。



▲竹塘國小邀集鄉內5所國小舉辦聯合才發表會，表演類型多元精彩，節奏明快，充滿動感，展現滿滿的青春活力與活潑奔放。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

胡寶元表示，每位上台的學生都是竹塘鄉的主角，校方為發展學生多元化學習領域，增進兒童課後才藝技能，全力推動兒童課後社團，豐富學生學習範疇。節目最後安可項目，更是有學務主任紀泓志特聘安排足球團隊DJ children-花式足球兄弟表演，精采絕倫的演出高潮不斷的文化饗宴。



▲竹塘國小邀集鄉內5所國小舉辦聯合才發表會，表演類型多元精彩，節奏明快，充滿動感，展現滿滿的青春活力與活潑奔放。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）