魔栗萬聖」新品訂單9折一次整理。



我是廣告 請繼續往下閱讀 CoCo都可：「粉角檸檬冬瓜買一送一」！手搖飲料29元起連假優惠



CoCo都可表示，明10月7日周三好友日優惠，大杯「粉角檸檬冬瓜第二杯0元」！相當於「買一送一」兩杯65元、換算下來平均一杯才32.5元划算爽喝。推薦先在CoCo官方LINE領券，使用都可訂線上點單自取即可享優惠。



提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。



CoCo都可加碼，10月1日至10月31日，大杯「粉角奶茶」特價39元、大杯「茉莉綠茶」特價29元。



提醒大家，商場、部分門市不適用，請依各店公告為準。本活動限門市臨櫃／都可訂參與，不適用外送平台、門市外送；優惠不可併用。



▲連假前先喝CoCo「粉角檸檬冬瓜買一送一」，整個十月手搖飲料29元起。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca） 先喝道：英式水果茶買一送一！抽星宇航空來回機票



國慶連假喝什麼？先喝道表示，10月8日一日限定優惠，人氣冠軍「英式水果茶」享同品項買一送一優惠！



提醒大家，每人限購3組（共6杯）；活動限全台門市現場及你訂自取適用，外送平台不適用，且不得與其他優惠併用；各門市數量有限，售完為止。



推薦11月30日前還可參與「好茶多多・好事多多」活動，於先喝道實體門市消費，完成發票登錄就有機會抽中星宇航空「台中－神戶」來回機票（共抽出3名幸運得主）。



▲連假前喝先喝道英式水果茶買一送一！再抽星宇航空機票。（圖／先喝道 taotaotea.com.tw） TEA TOP：日月潭紅茶大杯21元！奶茶「第二杯半價」連假優惠



10月雙十國慶連假適逢TEA TOP第一味迎接21週年慶，推出兩大手搖飲料優惠活動寵客：



◾️10月1日至10月7日，大杯「日月潭紅茶」特價21元！選用曾獲iTQi國際風味評鑑肯定台茶18號紅玉，今年茶感加厚、增加沖泡茶葉用量。



◾️10月8日至10月10日，奶茶、粉粿奶茶「第二杯半價」雙十國慶優惠！



提醒大家，到店消費每筆限購2杯，優惠不得重複使用；全台TEA TOP門市及你訂平台同步適用，你訂加入購物車後選擇現折活動即可折抵。



▲TEA TOP日月潭紅茶大杯21元！奶茶「第二杯半價」連假優惠。（圖／TEA TOP teatop.com.tw） 發發：萬聖節「 魔栗萬聖」開賣！新品訂單9折優惠



發發十月萬聖節推出全新「 魔栗萬聖」新品系列，嚴選飽滿多汁的黑醋栗慢火熬煮，開喝紫紅色澤果醬融合招牌純淨優格與溫潤紅金萱的奇幻新風味；神秘必喝「黑醋栗幽幽格」、「黑醋栗紅萱」2款紫紅色特調。



◾️10月1日至10月18日，購買飲品滿3杯並包含一杯黑醋栗新品，即享訂單9折專屬優惠！



◾️10月19日至11月1日，到店購買新品並說出「專屬通關密語」， 即可享訂單88折優惠！



發發限定門市還開賣「 品牌保冷袋」，購買任一商品加購15元即可帶回家。



▲左起：大杯「黑醋栗紅萱」65元、中杯「黑醋栗幽幽格」90元。（圖／發發thefarfarfarm.com）



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