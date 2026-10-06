皮克敏手遊《Pikmin Bloom》2026年10月萬聖節主題活動持續進行，經典「萬聖節燈飾品」皮克敏也再次復刻，而萬聖節燈飾品，其實藏有相當可愛的細節，仔細觀察就會發現，只有「紅色皮克敏」身上的萬聖節燈，是真的點著蠟燭，火焰會在燈上持續燃燒，至於其他顏色的皮克敏，則是蠟燭造型或其他形式的燈具，呼應原作《皮克敏》的設定，玩家實測後也驚呼「每次都會被官方的細節，感受到遊戲又變更好玩」。
紅皮皮克敏不怕火 拿真蠟燭成可愛彩蛋
為什麼只有紅皮皮克敏敢拿著真的蠟燭？其實從皮克敏原本的屬性來看，這個細節相當符合牠們的設定，紅色皮克敏具有「火」屬性，能夠抵抗火焰，因此即使手上拿著真正燃燒的蠟燭也沒問題；反觀其他皮克敏沒有火焰抗性，若直接接觸火焰就可能受到影響，因此遊戲中才會出現這個有趣又可愛的差異。
有玩家透過社群分享這項細節後，不少皮友回應「玩過switch的我，覺得這也太貼心了」、「紅皮的火，不管怎麼轉，火苗永遠向上，超符合現實」、「」、「10月的主副皮真的超值得收藏」、「研發者也太注重細節了吧，太佩服了」。
各色皮克敏專長不一樣 電、水、毒屬性都有
在原作《皮克敏》中，黃色皮克敏具有電屬性，能夠抵抗電擊；藍色皮克敏則是水屬性，可以在水中行動；岩石皮克敏擁有堅硬的身體，能夠抵抗撞擊與粉碎效果；白色皮克敏具備毒屬性；紫色皮克敏則以強大的力量與重量聞名；羽翅皮克敏則可以飛越部分地形；寒冰皮克敏則能夠凍結水面與敵人。
這次萬聖節燈裝飾的小細節格外有趣，玩家不妨趁著2026年10月活動期間，仔細觀察不同顏色皮克敏手上的燈具。紅皮皮克敏直接拿著燃燒中的蠟燭，其他皮皮則使用不會真正起火的燈飾，乍看只是造型上的差異，實際上卻巧妙呼應了各色皮克敏的屬性設定，也讓這款限定裝飾多了一個值得皮友發現的小彩蛋。
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為什麼只有紅皮皮克敏敢拿著真的蠟燭？其實從皮克敏原本的屬性來看，這個細節相當符合牠們的設定，紅色皮克敏具有「火」屬性，能夠抵抗火焰，因此即使手上拿著真正燃燒的蠟燭也沒問題；反觀其他皮克敏沒有火焰抗性，若直接接觸火焰就可能受到影響，因此遊戲中才會出現這個有趣又可愛的差異。
有玩家透過社群分享這項細節後，不少皮友回應「玩過switch的我，覺得這也太貼心了」、「紅皮的火，不管怎麼轉，火苗永遠向上，超符合現實」、「」、「10月的主副皮真的超值得收藏」、「研發者也太注重細節了吧，太佩服了」。
在原作《皮克敏》中，黃色皮克敏具有電屬性，能夠抵抗電擊；藍色皮克敏則是水屬性，可以在水中行動；岩石皮克敏擁有堅硬的身體，能夠抵抗撞擊與粉碎效果；白色皮克敏具備毒屬性；紫色皮克敏則以強大的力量與重量聞名；羽翅皮克敏則可以飛越部分地形；寒冰皮克敏則能夠凍結水面與敵人。
這次萬聖節燈裝飾的小細節格外有趣，玩家不妨趁著2026年10月活動期間，仔細觀察不同顏色皮克敏手上的燈具。紅皮皮克敏直接拿著燃燒中的蠟燭，其他皮皮則使用不會真正起火的燈飾，乍看只是造型上的差異，實際上卻巧妙呼應了各色皮克敏的屬性設定，也讓這款限定裝飾多了一個值得皮友發現的小彩蛋。