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21張千萬發票還沒人領！4張最急只剩不到1個月

5、6月統一發票千萬特別獎（11月5日到期）

▲5、6月統一發票千萬特別獎其中一張是在雲林縣屈臣氏斗南店花費528元獲得。（圖／翻攝自Google Maps）

7、8月統一發票千萬特別獎（明年1月5日到期）

▲有幸運兒花費10元Uber處理費就中統一發票千萬特別獎。（圖／NOWnews攝影中心）

統一發票1000萬獎金怎麼領？載具歸戶省4萬印花稅

統一發票千萬元特別獎目前還有21張未兌領，其中115年5、6月期有4張最急，必須在11月5日前領取，逾期將無法拿到1000萬元，這批幸運發票的消費地點包含Google Play、7-11、屈臣氏及蛋糕烘焙店等，最低只花150元就抱走千萬元。至於最新7、8月期也已開出17張千萬元特別獎，甚至有人只花10元Uber處理費、27元在7-11列印就中獎，大家快檢查紙本發票及手機條碼、信用卡、電子支付等載具，千萬別錯過了！財政部提醒，目前仍有21張統一發票千萬元特別獎尚未兌領，其中包括115年5、6月期尚在領獎期限內的4張中獎發票。這4張千萬元獎項必須在11月5日前完成兌領，時間所剩不多，若超過期限，1000萬元獎金將無法再領取。除了即將到期的5、6月期發票，115年7、8月期統一發票千萬元特別獎也已開出17張，目前已進入領獎期間，民眾可從10月6日起至116年1月5日止辦理兌領。📍Google Play｜台北市信義區應用程式，620元📍雅馨蛋糕烘焙｜新北市三重區中正北路222號食品，312元📍7-ELEVEN｜苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑178號飲品等，共150元📍watsons屈臣氏｜雲林縣斗南鎮中山路70號1、2樓物品等，共528元📍全聯福利中心｜基隆市中正區信四路11號1樓及底層食品等，共548元📍7-ELEVEN｜台北市信義區忠孝東路5段2號飲品等，共139元📍Breeze（銷售櫃位：LOEWE）｜台北市信義區松智路17號物品，24,000元📍7-ELEVEN｜台北市中正區漢口街1段36號1樓列印，27元📍KEBUKE｜台北市中正區汀州路3段174號飲品，45元📍Uber｜台北市松山區復興北路367號8樓處理費，10元📍全家Family Mart｜新北市新店區永安街81號1樓食品等，共123元📍美廉社｜新北市五股區成泰路3段577巷132號飲品等，共37元📍中油CPC｜新北市新莊區中正路338號汽油，90元📍7-ELEVEN｜桃園市中壢區大同路141、143號1樓食品，29元📍台北永和豆漿｜桃園市中壢區榮民南路591號食品，65元📍大和五金｜桃園市八德區豐德路416號物品等，共1,004元📍安慶藥局｜桃園市桃園區安慶街91號1樓藥品，100元📍美德耐美食生活廣場（銷售櫃位：Hi-Life萊爾富）｜新竹縣竹北市生醫路1段2號飲品等，共115元📍7-ELEVEN｜台中市梧棲區中華路1段982號菸品，100元📍全家Family Mart｜台南市鹽水區金和路2號飲品，10元📍7-ELEVEN｜高雄市鳳山區頂明路173號食品，33元財政部指出，如果中獎發票在開獎前就已完成載具歸戶，中獎人可透過「財政部統一發票兌獎APP」直接辦理領獎，不僅省去尋找紙本發票的麻煩，1000萬元獎金也可免負擔4萬元印花稅。至於持有紙本中獎發票的民眾，則必須把握各期領獎期限，並攜帶中獎發票前往指定實體據點兌領，包括第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫，以及金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等，逾期將無法領取獎金。