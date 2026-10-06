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NBA天王「詹皇」詹姆斯（LeBron James）轉戰費城76人（Philadelphia 76ers）後，場外話題依舊比場內更吸睛。根據美媒《Front Office Sports》報導，詹姆斯目前可透過與運動商品巨頭Fanatics的既有合作關係，使用該公司直升機往返紐約與費城，不必承受兩地交通往返的漫長車程。不過，單程高達31萬台幣的通勤費，並不是詹姆斯個人買單，也非由76人提供，而是來自他早已建立的商業版圖。詹姆斯加盟76人後，若仍以紐約作為生活重心，往返費城自然成為外界關注焦點。一般開車從紐約到費城，視交通狀況約需90分鐘到2小時；但搭乘直升機，單程大約只需30分鐘。對一般人來說，這是豪奢移動方式；但對一名即將邁入生涯第24個NBA球季的超級巨星而言，這更像是體能管理的一環。少掉塞車與長時間移動，等於多出恢復、治療、休息與家庭時間，對老將來說價值不只是金錢。《Front Office Sports》指出，詹姆斯使用的是Fanatics相關企業直升機，這架直升機過去一週曾在紐約與費城之間往返12趟。不過報導也強調，這不代表詹姆斯本人搭乘全部12趟，因為該飛機同時也作為Fanatics企業接駁使用。這項通勤安排的成本並不低。根據外媒估算，紐約至費城單程直升機費用約落在4000至1萬美元之間。若以76人例行賽41場主場比賽估算，假設詹姆斯每場都以直升機往返，整季交通價值可能落在32.8萬至82萬美元之間。有趣的是，詹姆斯今年7月與76人簽下2年800萬美元合約，新賽季薪資為387萬美元，這是他NBA生涯至今最低年薪。以表面數字來看，一名累積近6億美元NBA薪資的球星，突然「降薪」加盟費城，確實容易引發討論。但若放到詹姆斯整個商業帝國來看，這份76人合約反而只是冰山一角。這起事件最敏感的地方，在於Fanatics執行長麥可．魯賓（Michael Rubin）過去曾持有76人股份。魯賓在2022年退出76人股東身分，但他與詹姆斯長期保持商業合作關係。根據報導，詹姆斯與Fanatics的相關安排早在2024年1月便已談妥，時間點遠早於他今年夏天加盟76人。換句話說，直升機使用權並非76人為了吸引詹姆斯加盟而臨時創造的待遇，而是他與Fanatics既有合作關係的一部分。這也是此事能被切割的關鍵：若這項利益由球隊或現任球團股東提供，恐怕會牽涉薪資上限與規避規則疑慮；但若屬於球員既有商業合作延伸，性質就完全不同。《Front Office Sports》也曾報導，詹姆斯與預測市場平台Polymarket的合作每年價值約1500萬美元，已是他本季76人年薪的數倍。再加上Fanatics、球鞋、影視、投資與各類代言，詹姆斯真正的收入來源早已不是球隊薪資。