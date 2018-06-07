娃娃機店活春宮！制服妹忙「抓搖桿」　單身場主火大了

▲一對穿著校服的小情侶到夾娃娃機店消費，疑似慾火難耐，在店內親熱起來，女方竟大膽將手伸向男方褲底「翻找」，隨後躲到牆角擁吻。（圖／翻攝自臉書黑色豪門企業）

夾娃娃機店商機無限，近日在全台不停拓展，各地皆可見到滿滿夾娃娃機台的店家，不過一對穿著校服的小情侶到夾娃娃機店消費，疑似慾火難耐，在店內親熱起來，女方竟大膽將手伸向男方褲底「翻找」，兩人隨後躲到牆角擁吻，一舉一動卻全被監視器拍下。

有網友在臉書社團「黑色豪門企業」中貼出一組照片，一對身著校服的情侶檔到店內夾娃娃，玩到一半卻疑似慾火難耐，女學生跪在地板上，一隻手伸進男方褲檔內「掏寶」，小倆口意猶未盡，隨後便躲到牆角激情擁吻，不料一舉一動全被監視器拍個正著。

據了解，事發地點位於南投某夾娃娃機店內，貼文者寫下「場主在監看機台時候看到的畫面，知道單身的場主有多難過嗎？可以說說他們在幹嘛嗎？」

貼文隨即引發熱議，網友們紛紛回應「夾娃娃店搞搞日後去醫院夾娃娃」、「女生表示我只是抓錯搖桿」、「現在的娃娃機店，是年輕人的挖挖雞店」、「在娃娃機店吃雞到底是什麼概念」。



▲一對穿著校服的小情侶到夾娃娃機店消費，疑似慾火難耐，在店內親熱起來，女方竟大膽將手伸向男方褲底「翻找」，隨後躲到牆角擁吻。（圖／翻攝自臉書黑色豪門企業）