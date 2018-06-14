NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
運動總覽棒球籃球瘋世足綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈暴雨不來？氣象專家：真的難預報！台灣8家動畫廠商參加安錫動畫影展8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
運動

MLB／鬼才梅登又有新招　這次是一七對調

體育中心／綜合報導2018/06/14 08:22
▲Joe Maddon。（圖／美聯社／達志影像）
▲Joe Maddon。（圖／美聯社／達志影像）

小熊鬼才教頭Joe Maddon(梅登)時常有驚人之舉，而在今(14)日的對釀酒人的比賽，他又想出新招「一七對調」。他讓Steve Cishek和Brian Duensing兩名牛棚投手同時在場上，一人擔任投手、一人擔任外野手，這樣就可以根據對方打者的特性來更換投手。

此役8局下小熊落後1分，Cishek上場後援，釀酒人該局首名打者Orlando Arcia靠著內野安打上壘，接下來輪到左打的Eric Thames打擊，Maddon此時讓守左外野的Duensing上場面對他，並利用左投優勢將Thames給三振出局。

接著下一棒是右打的Lorenzo Cain，Maddon又將剛剛被調去守左外野的Cishek給抓回來投球，後者也讓Cain擊成二壘滾地球遭刺殺。

之後Maddon繼續如法炮製讓Duensing面對左打的Christian Yelich，然後將Cishek給換下場，由Willson Contreras上來守左外野。最終Yelich把球擊到左外野，Contreras順利將他給接殺，結束釀酒人該局的攻勢。

不過可惜的是，儘管Maddon的金頭腦在怎麼有創意，也沒辦法拯救陣中打線的低迷，小熊這一場比賽敲出6支安打、但沒有打回任何分數，終場就以0:1在客場輸球。

關鍵字steve cishekbrian duensingmlb釀酒人小熊joe maddon
就是打不回分數　大都會強投超悲情

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan