MLB／鬼才梅登又有新招　這次是一七對調

小熊鬼才教頭Joe Maddon(梅登)時常有驚人之舉，而在今(14)日的對釀酒人的比賽，他又想出新招「一七對調」。他讓Steve Cishek和Brian Duensing兩名牛棚投手同時在場上，一人擔任投手、一人擔任外野手，這樣就可以根據對方打者的特性來更換投手。

此役8局下小熊落後1分，Cishek上場後援，釀酒人該局首名打者Orlando Arcia靠著內野安打上壘，接下來輪到左打的Eric Thames打擊，Maddon此時讓守左外野的Duensing上場面對他，並利用左投優勢將Thames給三振出局。