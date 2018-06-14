MLB／鬼才梅登又有新招　這次是一七對調

小熊鬼才教頭Joe Maddon(梅登)時常有驚人之舉，而在今(14)日的對釀酒人的比賽，他又想出新招「一七對調」。他讓Steve Cishek和Brian Duensing兩名牛棚投手同時在場上，一人擔任投手、一人擔任外野手，這樣就可以根據對方打者的特性來更換投手。
此役8局下小熊落後1分，Cishek上場後援，釀酒人該局首名打者Orlando Arcia靠著內野安打上壘，接下來輪到左打的Eric Thames打擊，Maddon此時讓守左外野的Duensing上場面對他，並利用左投優勢將Thames給三振出局。
接著下一棒是右打的Lorenzo Cain，Maddon又將剛剛被調去守左外野的Cishek給抓回來投球，後者也讓Cain擊成二壘滾地球遭刺殺。
之後Maddon繼續如法炮製讓Duensing面對左打的Christian Yelich，然後將Cishek給換下場，由Willson Contreras上來守左外野。最終Yelich把球擊到左外野，Contreras順利將他給接殺，結束釀酒人該局的攻勢。
不過可惜的是，儘管Maddon的金頭腦在怎麼有創意，也沒辦法拯救陣中打線的低迷，小熊這一場比賽敲出6支安打、但沒有打回任何分數，終場就以0:1在客場輸球。