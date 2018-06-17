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生活

超大方！日本好市多試吃給「台灣3倍量」　網曝真相

生活中心／綜合報導2018/06/17 12:54
▲日本好市多試吃給「台灣3倍大份量」，網友揭密原因。（圖／取自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）
▲日本好市多試吃給「台灣3倍大份量」，網友揭密原因。（圖／取自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

美式連鎖賣場好市多經常提供商品給民眾試吃，而在不同國家不僅試吃種類不同，竟然連試吃「份量」也差很大！日前有台灣網友在臉書社團傳照分享，自己到日本好市多光顧，驚見日本給的試吃份量竟然是台灣的 3 倍大，不少網友看後紛紛點出原因，認為「日本人非常守秩序，有興趣的商品才會去排隊試吃；反觀台灣人則是『吃到飽』的心態。」

一名女網友在臉書社團「 Costco 好市多 商品經驗老實說」傳照表示，自己到日本玩，光顧埼玉入間分店的好市多，發現不僅試吃的份量「給很大」，近乎是台灣的 3 倍，牛肉與可頌麵包更霸氣切成 4 分之 1 供客人試吃，就連一整顆賣相極佳的高麗菜也只要 98 日圓，換算成台幣不過 27 元，讓許多網友看後都直呼「超佛心！」


▲日本好市多牛肉試吃份量給的超闊氣。（圖／取自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

有網友見狀不禁分析真相：「日本人是真的有興趣想試口感口味才拿試吃品，台灣是去吃到飽的」、「日本可能沒有像台灣試吃大排長龍才有辦法給這麼多， 台灣這樣吃一定會被吃垮」、「日本好市多, 只有假日才有人潮,，平日人不多，就算試吃很大方，但是試吃的服務員，還是一直鼓吹會員來吃，所以平日到日本好市多，真的像吃小型 BUFFET 」、「日本沒那麼多無恥的試吃客，結案。」「日本是真的試吃....但台灣很多人是瘋狂吃=.=！....所以常常會有貪小便宜的」。


▲直接切成 4 分之 1 給客人試吃的可頌麵包。（圖／取自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

不過也有網友認為：「 我覺得啦！跟經濟有差，我上月去泰國他們試吃也很敢給」、「美國試吃也很大方，美式尺寸漢堡 1/4 個、烤雞翅整隻，而且一堆擺明來吃飽的，店員也是愉快奉上，也沒見被人靠北靠腰，台灣的好市多真的太小氣了」、「國情不同啦」。此外，還有疑似好市多工作人員表示：「 Costco 駐場路過～試吃我們大多是聽主管的，量給太多會被唸，而且吃少才會想再吃才會買啊」。


▲一大顆賣相極佳的高麗菜只要 98 日圓 （折合台幣約為 27 元）。（圖／取自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

關鍵字日本好市多試吃份量埼玉入間3倍吃到飽
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