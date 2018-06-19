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娛樂

橫山裕、錦戶亮、大倉忠義驚大阪地震　看大字報謝蔡英文

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/19 16:54
▲橫山裕（左起）、錦戶亮、大倉忠義。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.19）
▲橫山裕（左起）、錦戶亮、大倉忠義。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.19）

日本傑尼斯旗下團體「關8」將於9月來台開唱，在這之前發行了精選輯，成員橫山裕、錦戶亮、大倉忠義今（19）日特地來台宣傳，不過其他兩位團員丸山隆平、安田章大也跟著祕密訪台，只是未出席記者會；三位成員表示昨天大阪發生規模6.1強震，錦戶亮致謝總統蔡英文，感謝她發文關心大阪民眾。

橫山裕、錦戶亮、大倉忠義上台前，緊抓著手機猛練台語、小抄不離手，上台後，橫山裕就用台語說：「大家好，我是關8的橫山裕，第一次來台灣很開心，9月會再來開演唱會，沒來看母湯哦～都蝦！」大倉忠義也說：「大家好，我是關8的大倉忠義，我是第一次來台灣，我很愛吃，請大家告訴我有什麼好料的，都蝦！」


▲橫山裕（左起）錦戶亮、大倉忠義。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.19）

輪到錦戶亮時，因他今年三月已二度來台，所以中文程度比其他人略好，表示：「大家好，我是錦戶亮，很開心可以這麼快再來台灣，大家可能知道，昨天大阪發生了地震，對於蔡總統，在推特上的發文，真的非常感謝，身為大阪人，在此致上萬分的謝意，謝謝！」雖然中間忘詞，仍不要工作人員提醒，想要全部自己說完，過程中有媒體想捕捉他看大字報模樣，立刻被他拒絕：「不要拍！」相當逗趣。

昨天大阪發生芮氏規模6.1的地震，問起三人有無被嚇到？橫山裕說：「昨天我們都在東京工作，地震後有確認家人平安，加上之前有經歷過阪神大地震，所以知道地震的恐怖，想到大阪的朋友陷入不安我也很心痛，若有機會我一定會幫忙。」


▲橫山裕（左起）錦戶亮、大倉忠義昨在東京工作，未遇上大阪地震。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.19）

今除了橫山裕、錦戶亮、大倉忠義，丸山隆平、安田章大兩位成員也偷偷來台，問起三位，他們有託付跟粉絲說的話嗎？錦戶亮直言：「其實沒有。」橫山裕就補充，大家都期待9月來台開唱，今天難得來台，聽說屆時開演唱會的台北小巨蛋場地不小，有機會的話會去勘景。關8精選輯《出類8萃》、《8萃》於6月29日發行，台北演唱會則是9月22、23日在台北小巨蛋開唱。


▲關8九月來台開唱。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.19）


▲橫山裕（左起）、錦戶亮、大倉忠義受訪。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.19）


▲橫山裕。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.19）


▲橫山裕。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.19）


▲大倉忠義。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.19）


▲錦戶亮感謝總統關心大阪地震。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.19）

關鍵字關8橫山裕錦戶亮大倉忠義丸山隆平安田章大大阪地震
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