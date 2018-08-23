七年級生靠鹹酥雞起家　插旗一中商圈賣創意小吃

▲小双劉鈞澤擅廚藝，也勇於創新，店裡不少菜色都是他大膽嘗試的成品（圖／金武鳳攝 , 2018.8.23)

2名七年級型男徐豪成與劉鈞澤，12年前以擺鹹酥雞攤起家，在彰化打響名號後。如今，創業有成的兩人不想侷限在故鄉，最近進軍台中一中商圈，除延續鹹酥雞好滋味，更開發多樣新菜色，其中一味「鹹酥雞潛艇堡」，結合中西口味超驚艷，已成了來客必點招牌，吃了會上癮。

「双双鹹酥雞」的創辦人「大双」徐豪成大學唸的是餐飲管理，只是喜愛料理的他，更擅長研發食品，12年前與志同道合的「小双」劉鈞澤合伙創業，在路邊攤專賣鹹酥雞。曾在日本料理店擔任廚師的劉鈞澤說，國人真的很愛吃鹹酥雞，他們以秘方醃製的鹹酥雞，搭配特製爽口醬料，讓鹹酥雞不再對健康有負擔，很快贏得食客青睞，成了排隊美食。



▲進軍一中商圈愛廣場的双双鹹酥雞外帶吧，獨家美味「鹹酥雞潛艇堡」，是中西結合的創意小吃（圖／金武鳳攝 , 2018.8.23)

之後多年，2名長相帥氣的型男，全力開發口味，譬如，「双双鹹酥雞」原本只是乾炸的雞塊，劉鈞澤總覺得吃來「乾乾的」，美中不足，就研發照燒醬及各式醬汁，發現鹹酥雞搭特調醬汁，美味加分，也成了「双双」獨家口味。

最讓徐豪成自豪的是，「双双鹹酥雞」以路邊攤起家後，兩人企圖心大發，於6年前將台式鹹酥雞和西式義大利麵與燉飯結合，開了一家西餐咖啡廳，將路邊攤美食一躍成為餐廳料理，之後又進軍美食街，名氣超夯，吸引不少觀光客聞香上門，去年咖啡廳已率先插旗台中。



▲一中商圈愛廣場的双双鹹酥雞外帶吧，有位美麗正妹，吸引不少饕客來吃美食看美女（圖／金武鳳攝 , 2018.8.23)

今年8月初，双双又相中一中商圈，在愛廣場設立「双双鹹酥雞外帶吧」，獨家利器就是「鹹酥雞潛艇堡」。劉鈞澤說，台中人超能接受異料理，這款中西合併的「鹹酥雞潛艇堡」，內餡是双双招牌醬燒鹹酥雞，淋上爽口凱蕯醬，夾入現蒸口感 Q 彈的熱麵包，吃來香酥爽口，炎炎夏日沒胃口，最適合來一套，再搭配炸得黃金酥脆薯條，及新鮮現榨檸檬汁解膩，獨特創意小吃，只此一家，別無分號！