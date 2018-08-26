蔡英文坐「雲豹裝甲車」勘災引眾怒！網：高雄變天機會高

南台灣近日受熱帶低壓籠罩影響，各地紛紛遭受暴雨狂襲，高雄、台南、嘉義等多處出現淹水狀況，甚至有強風吹垮高雄大樓鷹架，釀成 3 死慘劇。昨（ 25 ）日小英總統南下嘉義關心災情，卻坐著雲豹裝甲車前往淹水區；反觀國民黨高雄市長參選人韓國瑜勘災則大受歡迎，民眾因此怒批小英「不要只來作秀，我們不需要只會作秀的總統！」

對此，自由作家洛杉基在臉書表示，不知道蔡英文的「智囊團」是否秀逗了？ 在人民眼裡根本是一群「飯糰」，誠心是要讓蔡英文丟人現眼，引起眾怒？什麼不好搭乘，選擇專門演習用來逃亡之用的雲豹裝甲車來巡視，簡直是荒唐到了極點！

洛杉基指出，這不相當於古時候皇帝怕弄濕了「御腳」，刻意搭乘八人大轎巡視災民，簡直是在人民的傷口上撒鹽，何苦來哉？如果今天換成是馬英九，他會蠢到這個地步嗎？好在蔡英文難敵眾怒，只好下來走走，順便展示她那雙名牌雨鞋。總之，不來還好，來了只會讓她「不識人間疾苦」的形象，鐵板釘釘。

資深媒體人鄭師誠則怒酸，「大洪水都退一大半了！坐雲豹甲車來出巡喔？過去你們怎麼罵連戰的？現在是怎樣，皇帝擺駕大馬路讓災民景仰嗎？」

而 PTT 鄉民也發文表示，「高雄、台南重災區，如果政府再沒有作為，高雄危險了！台南危險了！真的危險了！到時候南部都被國民黨拿走，就真的好笑了。」此文一出，不少網友認為「高雄這次變天機會真的滿高」；不過也有人覺得：「放心吧！南部選民腦袋這麼清楚，絕對還是死忠 dpp 的」、「選舉還有三個月，選民是健忘的」、「想太多 最多贏不好看而已」。