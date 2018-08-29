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3度赴嘉義勘災　賴清德宣布「以工代賑」

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/08/29 17:12
▲行政院長賴清德3度勘察823嘉義縣災區。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.29）
▲行政院長賴清德3度勘察823嘉義縣災區。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.29）

823豪大雨造成嘉義縣多地區嚴重淹水，行政院長賴清德在縣長張花冠、立委陳明文、蔡易餘等人的陪同下，今(29)日第3度到嘉義縣視察、驗收救災情況；賴清德除慰問災民及辛苦的國軍弟兄外，宣布將由勞動部「以工代賑」方案，幫助災民清理家園，讓災民的生活可以盡早回復正常。

前天張花冠災民，在3天內完成抽乾淹水，經過夜以繼日的搶救及緊急調度抽水機加大抽排能量，目前淹水最為嚴重的東石鄉有塭仔村、栗仔崙(東崙村、西崙村)、洲仔村等已無淹水，僅剩局部低漥道路積水情形，掌潭村尚餘保安宮廟庭前5公分積水；布袋地區的貴舍里(新十全駕訓班)現已無積水，且在國軍協助下，開始漸次完成清理、整場回復中，考試里則部份道路尚有15公分積水，已加緊抽水中。

目前東石、布袋等地的道路，車輛都已經可以正常行駛，國軍、台電、公所及警政單位不斷介入協助，沿路可見不是軍車、警車、工程車、垃圾車，就是行政單位公務車；災民們也將受損的傢俱、用品清理堆積在室外，等待垃圾車協助運送到焚化爐或做必要之處理。

賴清德慰問災民，提醒民眾清理後消毒，並提方案協助災民回復家園，他說，勞動部已經提出「以工代賑」的方案，每月有176小時可以申請，每小時140元，鼓勵民眾參與重建家鄉，幫助災民清理家園，也希望透過這個方案，加上補助及善心災款，讓災民的生活可以盡早回復正常。

賴清德指出，會將嘉義縣列為治水重點地區，加強督導執行，把治水工作做好，災後環境消毒，也會請國軍弟兄協助幫忙。


▲行政院長賴清德慰問823嘉義縣災區民。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.29）

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