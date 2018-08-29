3度赴嘉義勘災　賴清德宣布「以工代賑」

823豪大雨造成嘉義縣多地區嚴重淹水，行政院長賴清德在縣長張花冠、立委陳明文、蔡易餘等人的陪同下，今(29)日第3度到嘉義縣視察、驗收救災情況；賴清德除慰問災民及辛苦的國軍弟兄外，宣布將由勞動部「以工代賑」方案，幫助災民清理家園，讓災民的生活可以盡早回復正常。

前天張花冠災民，在3天內完成抽乾淹水，經過夜以繼日的搶救及緊急調度抽水機加大抽排能量，目前淹水最為嚴重的東石鄉有塭仔村、栗仔崙(東崙村、西崙村)、洲仔村等已無淹水，僅剩局部低漥道路積水情形，掌潭村尚餘保安宮廟庭前5公分積水；布袋地區的貴舍里(新十全駕訓班)現已無積水，且在國軍協助下，開始漸次完成清理、整場回復中，考試里則部份道路尚有15公分積水，已加緊抽水中。