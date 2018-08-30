影／大葉大學藥保系開發纖奶茶　 喝甜飲不再有罪惡感

台灣手搖茶市場一年賣出10億杯飲料，但大部分奶茶使用奶精，熱量高又可能含有不健康的反式脂肪，為提供民眾更安心的奶茶飲品，菲采公司與大葉大學藥用植物與保健學系助理教授李柏憲產學合作，結合台灣優質茶葉與紐西蘭進口奶粉，研發四種口味的沖泡式奶茶，其中，「大雁纖奶茶」更是入圍2018台中十大伴手禮食品組。

纖奶茶由大葉大學藥用植物與保健學系助理教授李柏憲帶領學生歐津妙、劉宸瑋、吳宗儒、游昕縈研發。李柏憲老師指出，奶茶運用噴霧乾燥技術，以奶粉取代奶精，並添加植物膳食纖維促進腸道蠕動，減輕身體負擔，每杯熱量只有70至80大卡，熱量只有市售奶茶的三分之二，讓大家喝甜飲不再有罪惡感。



▲大葉大學藥保系開發「大雁纖奶茶」入圍2018台中十大伴手禮食品組，票選活動將在9月1日、2日於台中公園舉辦，歡迎大家到場共襄盛舉。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

李柏憲說，前前後後大概實驗了15個月才完成，一開始想做無糖配方，但成品喝起來有苦味，後來反覆嘗試，找到糖、奶粉、茶的最適比例，才開發出「大雁纖奶茶」、「米棧紫米奶茶」、「卦山綠奶茶」、「法國薰衣草奶茶」這4款符合大眾口味的奶茶。



▲大葉大學藥保系開發「大雁纖奶茶」入圍2018台中十大伴手禮食品組，票選活動將在9月1日、2日於台中公園舉辦，歡迎大家到場共襄盛舉。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

菲采公司董事長林暉曜表示，隨著食安與健康意識抬頭，如何提供大眾更安心的食品，是產業與學界共同關心的課題，台灣在地有很多優質的原料，菲采國際一直很希望把小農的優質產物推廣給大家，因此他與母校大葉大學產學合作，借重李柏憲老師的研發專業，選用南投日月潭的有機紅茶、花蓮縣米棧村的有機紫米、八卦山脈的原生綠茶等台灣原料，搭配紐西蘭奶粉，無奶精、無茶精、無色素、無人工香料、無防腐劑，提供民眾更健康的選擇。



▲大葉大學藥保系開發「大雁纖奶茶」入圍2018台中十大伴手禮食品組，票選活動將在9月1日、2日於台中公園舉辦，歡迎大家到場共襄盛舉。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)