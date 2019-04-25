由中山科學研究院與蘇澳龍德造船共同設計的「光榮之星」（Glorious Star）海上測試載台，日前進行第二次海試，並搭載雄風二型反艦飛彈彈箱，這是「光榮之星」首次以「全武裝」的船艇外觀在國人面前亮相。

根據《尖端科技軍事雜誌社》網站報導，「光榮之星」在3月15日蘇澳龍德造船廠舉行下水典禮後，3月28日進行首度海試，4月23日舉行第二度海試，艦艏的20公厘雙聯裝「XTR102近程自動化防禦武器系統」帆布也已揭開，船身中段也可見到4具雄風二型反艦飛彈發射箱。從出水線研判，「光榮之星」並未完全搭載雄二飛彈實彈。

中科院表示，107年9月專案申請籌建可供自主運用之海上測試用途載台(工作船)，並以「光榮之星」為命名。「光榮之星」預定5月31日前交船。光榮之星船長：28公尺、船寬：8.4公尺、用途為工作船，供海用系統裝備測試用之載台。

「光榮之星」外型類似海軍委託龍德造船廠建造的沱江級巡邏艦縮小版，沱江級艦噸位約500噸、船長約60公尺。甚傳「光榮之星」可能是日後將建造的匿蹤飛彈突擊艇原型艇，但是海軍與中科院都未承認。

傳聞「光榮之星」在龍德廠試時，曾飆出超過40節的船速，超出合約要求的航速標準，不過並未獲得廠方證實。