手遊玩家新選擇　黑鯊遊戲手機2在台上市

熱愛手遊的遊戲玩家們，市面上除了華碩的 ROG Phone 與雷蛇的 Razer Phone 2 這兩款電競手機外，現在又多了一款新選擇。專門打造遊戲手機的黑鯊科技（Black Shark），今（29）日特別舉辦了新品上市記者會，除了宣布品牌黑鯊首度在台亮相外，也於今日開放預購黑鯊 2 電競手機。

記者會中，黑鯊海外業務副總裁 李凡提到，黑鯊研究費用投入已累積超過四億人民幣，且他們公司 80% 都是研發人員，並強調小米只是有投資他們，他們是完全獨立的公司與品牌。

黑鯊 2 在台推出有兩款版本，包含單機售價 NT$18,990的 8GB+128GB 版本，以及頂規的 12GB+256GB 版本。廠商特別為台灣市場加入 Band 28 頻段，支援台灣 4G 全頻段。由於產品售價頗具競爭，因此引起市場不小的話題，預期也將恐衝擊到華碩與雷蛇電競手機在台的銷售量。

黑鯊 2 最大的特色除了有強悍的液冷 3.0 塔式全域散熱技術外，還有完美的操控設計；例如黑鯊自行研發的 Magic Press 技術實現螢幕壓感操作，在吃雞類遊戲中可以做到跑動、開鏡、射擊，壓槍同時進行的任務。

採外廠商還特別設計如同 Switch 遊戲機安裝方式的左右把手，（華碩的 ROG Phone 也有類似的設計），除了可以安裝在手機背蓋上外，也可另外安裝成獨立的把手，當手機與螢幕接駁時，玩遊戲時就能單獨透過遊戲把手，透過大螢幕來暢玩遊戲。

產品螢幕採 6.39 吋 19.5 : 9 比例的 AMOLED 全螢幕設計，具備螢幕下指紋辨識設計。後置雙鏡頭相機提供 4,800 像素主鏡頭與 1,200 像素的長焦段鏡投設計。而前鏡頭則是達 2,000 萬畫素。

目前產品將在部分電商與實體通路上市，建議有興趣的消費者先行體驗測試一下使用手感，其他同類型產品做也建議體驗一下，並一起做規格與價格部份的比較。此外，黑鯊 2 也早在今年三月於北京發表上市，玩家們可以爬爬文看看中國大陸的用家評價，先在網路作足功課再決定是否入手也不遲。