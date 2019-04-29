手機的螢幕固然越大越好，但為了配置前置鏡頭總是會讓螢幕缺了一部分空間，因此有不少廠商開始設計出各種可以在拍照時，再出現前置鏡頭的結構設計。

這樣的設計 vivo 可說是相當積極，除了推出雙螢幕手機來解決各種拍攝情境需求外，也在 NEX 機種中，首度將升降式前鏡頭，與無「瀏海」零邊界真全螢幕兩大特色融合在一起。

今（29）日 vivo 則是宣布，將於 5 月 1 日開賣 vivo V15 系列高階版vivo V15 Pro 手機，產品承襲NEX旗艦機升降式前鏡頭與全螢幕設計兩大特色，配置6.39吋Super AMOLED螢幕，螢幕佔比高達91.64%，搭配AI智慧三攝鏡頭、第五代隱形指紋，以及與全台首款3,200萬畫素升降式前鏡頭特性於一身，訂價也相當犀利。

據了解其升降式前鏡頭，畫素由NEX的800萬提升至3,200萬畫素，開啟速度提升70%、只需0.46秒就能開啟升降，而且也能作為開機時臉部辨識用，只要手指向上一滑就能快速啟用臉部辨識。

此外產品相機拍照也內建美顏功能，讓喜愛自拍的使用者能隨手拍出令人滿意的自拍照。

此外，vivo也配備導入3P鏡頭、DSP優化及光學感光器件的第五代隱形指紋，提供更精準細緻的感光辨識、更優化的指紋識別演算，解鎖更加安全迅速。

除了 vivo 將上市的V15 Pro 手機外，一樣來自中國大陸的手機品牌黑鯊，則是於今日開賣黑鯊2電競手機，產品主要訴求是手遊玩家，和 vivo 的 V15 Pro 訴求拍照與真全螢幕的方向不一樣。