台灣的政治很精彩，比電視劇還厲害。這是大家經常在聚會閒聊說的玩笑話。但最近的發展，愈來愈像是個真正發生的事情了。

拿今（29）日的新聞為例，所有的電視新聞台都直播了韓國瑜記者說明會，為了蔡正元臉書上指控有企業贊助四千萬，說明韓的不知感恩。蔡、韓兩人是國民黨內熟悉的老朋友，卻背後放槍，到底怎麼回事？大家都想看。男主角韓國瑜今日公布競選捐贈細節，說他光明磊落。劇情發展，韓要蔡正元的一個道歉，道歉了大家還是好朋友。至於另外一個重大情節，韓到底選不選總統？特別預告請大家明天下午三點準時觀看，吳韓會的後續發展……。

這樣的劇情怎麼可能不吸引人？社會各界會幫忙填劇本，有沒有新證據來爆韓的料？還有名嘴會分析背後的陰謀論，說可能是蔡要幫柯文哲選總統？再大膽預測這個事件有多少殺傷力，是否擋得下韓國瑜？

從今年初開始，總統選舉大戲被編得愈來愈精彩。請看：「韓流崛起之路」、「蔡英文與賴清德的逼宮大戰」、「王金平的最後一役」、「霸道總裁的媽祖徵召秀」。每個候選人劇情都有不輸給八點檔的腳本。

新聞也是民眾的娛樂，讓大家殺時間，了解時事也能當輕鬆聊天的情資，不必然要嚴肅面對。

但當我們入戲太深，甚至當起鍵盤俠認真抬轎。好像政治人物的聲量，隨著劇情的發展，在我們努力下真的會劇烈起伏。這種成就感會讓鼓舞各擁其主的網民們，更努力地在每個社群網站、媒體論壇殺伐；隱藏在匿名的鍵盤之後，爽做參與民主的幕後黑手，卻不必負責！

然後各式各樣的民調也進入了。專家指出，誰的一句話讓觀眾開心了，讓他／她聲量大增；誰不小心說錯了一句話，從此打入冷宮。所以讓政治人物特別警戒，在自己的劇本裡，千萬小心更不能有豬隊友。

所以選舉有句名言：「誰犯的錯少，誰就贏。」還有專家說，記得要有大數據才能寫好劇本啊！「利之所在，人必趨之。」當政治人物可以因為時事連續劇而登上寶座，電視新聞也因此能大發利市。

這就是我們現在政治的虛擬實境！數位技術的進步，網路直播社群自媒體的渲染，這些都是社會改變的大環境，阻擋不了。誰逼著我們要用看戲的心情去討論政治？其實是這個社會共業造成的。誰能改變？短期不能。

很憂心嗎？

是，但也不必！

我們真的擔心。群眾在政治戲劇裡太認真，虛實不分的狀態下動了真氣；擔心選舉選到族群分裂、政客為了贏，鼓動民眾戴上國家大義的大帽子，搞得人民對立失和，甚至要暴力相向。

怎麼辦？何不真的把這些政治紛擾，真的當成一齣社會寫實劇來看？

可以當成台灣真是多元開放的社會，言論自由下每個人都能演戲。只要符合資格，誰要參選都好，都有權利做男女主角。選舉就要分輸贏，只要他不違法，本來就會用盡所有的方法爭取選票。讓政治人物來娛樂我們，用看戲的心情讓他們來說服我們。這樣，社會就不會過度政治參與，政治狂熱也才會退燒。

只要你清楚，因為你手裡有選票，才有這樣的好戲看。因為你是主人，有憑藉自由意志投下的選票，把政治人物當成看戲又如何？

知道是在看戲，也許台灣就不會這麼憂慮了！