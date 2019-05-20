衛生習慣非常重要，當心一不小心就誤會大了！國外一名女網友分享，自己出身在既傳統又保守的家庭，但上了大學後因離家大解放，常常跟不同對象發生一夜情，甚至染上疱疹。某次，她回家時拿了爸爸的刮鬍刀刮陰毛，並順手放回去，怎料竟害得爸爸染上疱疹，父母更為此鬧離婚。

該名女網友在「 Reddit 」網站 po 文表示，自己家庭非常保守，父母嚴格禁止婚前發生性行為，但她上了大學後婉如脫韁野馬，開始出現濫交行為，甚至和不同對象嘗試一夜情，因此得到疱疹，雖然有看醫生吃藥，卻未能完全根治。

某次假期回家時，因家裡沒有備用的剃刀，她便順手拿了爸爸的一次性刮鬍刀剃陰毛，使用後卻忘記將刮鬍刀丟掉，直到幾個月後，她接到媽媽吵著要跟爸爸婚的電話，原因是爸爸臉上突然長滿疱疹，一度懷疑是爸爸去外面亂搞，最後她才意識到罪魁禍首可能是自己用過的刮鬍刀。

由於疱疹有潛伏期，女網友的爸爸才會過了這麼久才出現，也讓女網友不知所措，一方面想要挽救父母的婚姻，一方面又不敢將一夜情的是全盤托出，只好求助廣大網友，卻反遭砲轟「你用別人的刮鬍刀剃陰毛，然後還不丟掉！也太噁！」「都說這是一次性的刮鬍刀了，到底為何不丟掉？」「想到刮過陰毛又拿到臉上使用，超噁心」，引發熱議。