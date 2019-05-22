外資持續在台股賣超新台幣逾百億元，台股開高收跌7.28點，新台幣今（22）日進一步貶破31.5元，一度重貶逾1角 終場收31.53元兌1美元，較前一交易日貶值7分，不僅連續5個交易日收貶，也續創2017年1月21日以來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量擴增至13.65億美元。匯銀人士認為，以新台幣這種加速趕底走勢來看，就技術線圖觀察，或許在31.8元還有點止貶機會，否則就進一步看32元大關了。

台股今日開高走低，終場跌7.28點，收在10457.22點，3大法人在台股合計賣超新台幣107.40億元，其中外資賣超111.21億元，並持續匯出資金。

國際匯市部分，美元指數上揚，不過，韓元在回貶後，收升在1192.8韓元兌1美元，日圓則在110.33至110.62日圓兌1美元震盪，而人民幣中間價貶值0.02分，來到6.8992人民幣兌1美元。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，在台股收黑、外資持續賣超台股及匯出下，新台幣兌美元開盤不久就貶破31.5元，更一度觸31.584元、重貶逾1角，收盤貶幅有收斂，但仍貶破31.5元，以31.53元兌1美元作收、貶值7分，也連續5個交易日收貶，而累計本周至目前為止新台幣兌美元已貶值2.33角。

匯銀人士分析，以新台幣這種加速趕底走勢來看，央行為減緩貶值力道，盤中也拋匯踩點剎車，但畢竟勢不可違，在美中鬥爭令全球經濟轉弱下，資金料將持續流向美元避險，31.5元根本起不了支撐作用，以技術線圖觀察，或許在31.8元還有點止貶機會，否則就進一步看32元大關了。