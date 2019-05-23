無論是情侶或夫妻之間，不免會出現「相看兩很厭」的狀態，或許某些時刻在某些場合遇到的對象會讓你怦然心動，甚至萌生「想壞壞」的念頭。《 Styletc 樂時尚》就分析了 12 星座對於什麼樣類型的人腦海中會閃過劈腿念頭，一起來看看吧！

天蠍座、射手座：一夜情高手

天蠍座、射手座通常不太會出軌，因為他們非常怕麻煩！不想動腦思考新歡與舊愛對決時該靠哪邊站，因此他們不是安分守在情人旁，就是在凍未調的情況下，直奔 pub 找刺激，隔天醒來仍一如既往。不過，若是一夜情後發現雙方心靈契合，問題可就不這麼簡單了！

處女座、摩羯座：辦公室戰友

對於同舟共濟的夥伴，處女座可是相當照顧的，只不過有時會不小心關心過頭，讓溫馨接送變成互相慰藉寂寞，且處女座長時間在工作，很可能與他身旁一起努力的同事們產生曖昧。至於工作狂人的摩羯座，劈腿對象就非是工作能力一流的女同事了，除了決策企劃多個人商量，下班還可直接約會，根本一舉兩得！

獅子座、雙子座：紅粉知己

身為雙子或獅子座的伴侶，他們心情不好時，一定要時時刻刻陪在身旁，即使不耐煩也要假裝溫柔，某則要是放任他們不管，讓他們覺得很寂寞，認為你都不關心他，她就會向外另尋溫熱！而此時若出現一些很會說話、很貼心的紅粉知己對他們關懷備至、貼心問候，雙子或獅子的朋友，很容易就與其擦槍走火了。

巨蟹座、水瓶座、雙魚座：舊情人

巨蟹座不論與前任分手多久、跟誰有過曖昧，他們都無法放下回憶！視舊情人為女神的他們，若遇到對方要求再續前緣，怎麼可能不答應。而被公認為異類的水瓶座，戀愛方向也跟大家迥異，思念總在離別時，只要有機會再來一次，當然選擇舊愛。至於分不清過去與現在的雙魚，在分手後只要不如意，就想念舊情人的好，若有機會與舊情人重逢，很容易會糾纏不清。

牡羊座、金牛座、天秤座：火辣嫩妹

身為獵愛聖手的牡羊座，看到火辣又撒嬌的妹子，獵人的征服欲便油然而生，無論對方有無意思，他們都會主動獵捕！金牛座只要看到辣妹就擦亮雙眼狂瞄，當然面對辣妹主動貼上來時，鐵定是「抱了再說、啃完再看著辦」，否則放著現成的不吃多浪費。至於天秤座男生，一來愛玩，二來出了名的來者不拒，既有辣妹投懷送抱，表現半推半就的紳士風度也是應該的。