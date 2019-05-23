三星將推出3款手機　翻轉鏡頭設計和華碩互別苗頭

台灣三星今（23）日表示，將推出 Galaxy A40s、Galaxy A60 等兩款全新 A 系列生力軍，並且宣布相當具有特色的 Galaxy A80 預計 6 月底上市，續攻中高階手機市場。台灣三星也於今天的媒體聚會活動中透露，2019年第一季，三星中高階手機（NT$9,000~NT$18,000）佔三星整體的銷售量逾3成，相較去年同期成長31.2%。而中階機種（NT$9,000以下）佔三星整體的銷售量近5成。

台灣三星表示，目前除旗艦機Galaxy S10系列熱賣外，去年11月推出的Galaxy A7及Galaxy A9也深獲消費者親睞。其中，Galaxy A7更蟬聯Android銷售排行第一長達五個月。

今日新發表的兩款A系列手機特色皆不同，提供不同使用需求的消費者選購。其中三星Galaxy A40s採 5000mAh大電量設計，並配備三鏡頭相機，包含驚人的123°超廣角鏡頭、1300萬畫素的主鏡頭，以及5MP景深鏡頭，並支援19種AI場景智慧辨識。

而Galaxy A60 則是採6.3吋大螢幕設計，一樣配置三鏡頭相機，包含超強3200萬畫素主鏡頭與123°超廣角鏡頭及5MP景深鏡頭最高階的。

也即將上市最高階的Galaxy A80則是採升降式翻轉鏡頭設計，並配置超大6.7吋全螢幕，高達4,800萬畫素的翻轉三鏡頭，讓自拍與拍人都有極高畫素或123°超廣角攝像能力。值得一提的是，其3D景深鏡頭更可套用於影片錄製上，免除影片後製處理上的麻煩。

同樣也是採用為了解決共用前後鏡頭，讓螢幕瀏覽面積得以獲得最大化的華碩 ZenFone 6手機，採用獨家「翻轉相機」設計，擁有自動拍攝全景與任意角度調整拍攝功能，目前已引爆市場話題。

華碩表示將於 6 月 6 日舉辦記者會，屆時將會台灣的單機建議售價，以及各電信商的資費方案，以及更重要的上市日期。ZenFone 6 的相機只有兩個，其一競頭採 48MP 高解析度的 SONY 旗艦 IMX586 主鏡頭，另一顆則是提供 125 度超廣角拍攝能力（13MP）與即時變形校正功能的副鏡頭，並有高達5000mAh大電量續航力特色。