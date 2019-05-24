一圓歌手夢　TikTok攜手MyMusic發起原創畢業歌募集計畫

短影音的影響與穿透力相當符合現在人忙碌，而無法花太多時間去瀏覽時間較長的影片或新聞，大家都可以在短短一分鐘內，快速掌握影片要傳達的訊息。即將到來的六月將會是畢業季節；TikTok近日宣布與音樂串流平台MyMusic共同發起原創畢業歌募集計畫「畢業聲」，其中黃氏兄弟已於今（24）日推出的最新抒情歌《多想告訴你》也被選為計畫的示範歌曲，希望透過黃氏兄弟強大的號召力，讓更多想要一圓歌手夢的創作人才來投稿，同時也為自己與好朋友們一同留下珍貴的青春回憶。

在過去抖音TikTok經常舉辦不少公益活動，這次和音樂串流平台MyMusic合作推出「畢業聲」原創畢業歌募集計畫，邀請各大專院校或高中生投稿原創畢業歌至TikTok，除了將自己的創作分享給更多人外，更能讓TikTok的使用者用自己的音樂拍攝影片。

據了解票選第一名的作品除了獎學金一萬元，還能獲得單曲錄製、專屬 MV 拍攝機會，並在台灣大哥大直營門市播放。而所有優選作品更能獲得 TikTok 和 MyMusic的音樂推薦版位，除了為自己和同學留下珍貴青春回憶，也能藉此一圓歌手夢。

在TikTok上擁有超過77萬粉絲關注的TikTok紅人「黃氏兄弟」瑋瑋與哲哲，以詼諧幽默的形象快速走紅，上一支原創單曲《不專心》的歌詞與故事更是哲哲瑋瑋親自參與創作，展現另一面的創作才華，而今日發表的新歌《多想告訴你》，創作背景是延續上支歌曲，描述三位高中好朋友在經過一年半後到了畢業季時發生的故事。「黃氏兄弟」也會搭配歌曲的抒情曲風，設計手勢和動作，希望讓粉絲們能在欣賞歌曲的同時，也能透過拍攝短影片共同創造更多開心美好的回憶，黃氏兄弟新歌也會同步在MyMusic和其他串流平台上架。

MyMusic也為此次合作特別企劃了「畢業聲 致青春」歌單與30天免費體驗序號，提供大專院校和高中生們創作靈感，透過TikTok「畢業聲」原創畢業歌募集計畫發揮創作力、製作並投稿原創畢業歌至TikTok。

此外，社群平台的Facebook，則是於今日將發表第三份《社群守則執行報告》，範圍涵蓋2018年第4季和2019年第1季。報告中，Facebook提到開始提供遭到用戶申訴以及恢復顯示的內容數量；臉書表示，Facebook採取的處置並非全然正確，但只要Facebook確認是誤判，就會立即設法修正。正因如此，Facebook會在報告中提供相關數據，讓大家瞭解有多少內容在申訴後已恢復顯示，以及有多少內容即使未經用戶直接提出申訴，也已由Facebook自行恢復顯示。