國民黨總統初選擬參選人郭台銘，針對目前政府自豪的調薪減稅、前瞻計畫、能源與長照政策和「調整台灣體質」等一一狠狠打臉。還說近來勤跑基層，才發現人民不僅對政府無感還很絕望，並重申「菜不好吃換郭重新煮」！

郭台銘先打臉所謂的「調高基本工資」，他說從政府去（2018）年底公布的資料可發現，薪資低於平均的人數比重，從2012年的65.09%，到2017年上升至66.28%，顯示中低薪的人加薪微薄，薪資所得分配持續惡化。他進一步指出「民眾要的是加薪而不是加班！」

為此，郭董在臉書上提出解決低薪辦法，首先會找出哪些企業付低薪或付高薪、獲利時是否替員工加薪。第二，針對賺錢不加薪、薪資水準低於同業的企業，在不干預勞動市場的情況下，給予警惕，像是如果他執政之後，這類的企業不得參與政府標案。第三，針對不賺錢無法加薪的企業，要協助他們走出困境，打造友善經商的環境。第四是減少「學用落差」。

此外，針對能源問題，郭也說截至520為止，20天內就有14天台電備轉容量率不到10%、多次供電吃緊，綠電不穩定的事實，難道台商回流後，沒有解決「六缺」（缺水、電、人才、土地、工與投資）問題就能存活？

而提到台商回流，郭董抨擊政府，台美TIFA已停開多年，甚至日本主導的CPTPP也是一點進展都沒有，至於新南向喊得震天作響，還主動給了泰國、菲律賓免簽證優惠，但這兩國卻始終不給予台灣旅客免簽，這不是熱臉貼冷屁股嗎？

再講到前瞻計畫，郭說如果前瞻計畫有效，為何世界經濟論壇的競爭力排名，台灣在基礎建設方面會從2016年的13名，退步到2017年的15名，再退步到2018年的22名？郭認為政府應該將資源運用在人才培育、偏鄉醫療、產業基礎建設與弱勢族群翻轉等面向，不要再用選舉思惟綁票綁樁！

至於年金改革都已經被法院認證有違憲之虞，聲請大法官解釋，執政團隊不應引以為政績？影響幾十萬人的軍公教年金改了，一千萬人的勞保年金，與超過三百萬人的國民年金卻完全沒解決。至於長照制度連日本都從稅收制改為稅收保險混和制，政府卻跳不出長照是社會福利的迷思，逼所有人吃大鍋飯，最終恐將拖跨政府的財政。

郭台銘重申，人民的眼睛是雪亮的，如果執政做得不好，就該虛心檢討，而不是用非民主的方式躲避黨內初選民調，逃避選民檢驗！重申當選總統後，藉由他這個政府的大手牽起地方政府的小手，讓大家有錢賺、共同提升，並走出國際。