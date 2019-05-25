▲「北美事務協調委員會」將更名為「台灣美國事務委員會」，圖為現任委員林良蓉。（圖／翻攝自外交部網站）
▲「北美事務協調委員會」將更名為「台灣美國事務委員會」，圖為現任主任委員林良蓉。（圖／翻攝自外交部網站）

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今（2019）年是《台灣關係法》（TRA）立法40周年，當年因應美國與中華民國斷交而設立的「北美事務協調委員會」（簡稱北協）將更名為「台灣美國事務委員會」，透過納入「台灣」元素，讓這個美國在台協會（AIT）的對口單位能更名實相符。

外交部今（25）日表示，為明確反映我國處理對美國事務代表機構的工作內涵，外交部經與美方充分協調溝通，決定將「北美事務協調委員會」（Coordination Council for North American Affairs，CCNAA）更名為「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for U.S. Affairs，TCUSA）。

美國依據1979年《台灣關係法》的規定，成立「美國在台協會」（AIT），作為執行美國政府與台灣相關事務的代表機構，我方相應於同（1979）年設立「北美事務協調委員會」，作為AIT的對等機構。

外交部指出，北協此一名稱在當年有其特殊的時空背景，近年來經我政府努力不懈，積極爭取我國處理對美國事務代表機構的名稱更能切實反映實質業務及台美關係內涵，經過台美雙方不斷協調及共同努力，終於就新名稱取得共識。本（2019）年適逢《台灣關係法》立法40週年，我處理美國事務的代表機構獲該新名稱，象徵台美關係緊密，互信良好，意義非凡。

立院外交及國防委員會召委王定宇表示，外交部宣布「北美事務協調委員會」將更名為「台灣美國事務委員會」，象徵台美關係緊密，以台灣為名的重要一步，這才是「做」，而不是「喊口號」，「喊口號」是爽快、簡單又快速，「做」要時間、要努力、要耐性，這項進展實在意義非凡 。

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