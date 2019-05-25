▲美中冷戰全面引爆，從關稅到全面圍堵華為，台灣夾在兩強相爭中，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指稱，又是一次攤牌檢驗的時刻，並有5大看點。（圖擷取自謝金河臉書）
▲美中冷戰全面引爆，從關稅到全面圍堵華為，台灣夾在兩強相爭中，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指稱，又是一次攤牌檢驗的時刻，並有5大看點。（圖擷取自謝金河臉書）

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美中冷戰全面引爆，從關稅到全面圍堵華為，台灣夾在兩強相爭中，財信傳媒董事長謝金河今（25）日在臉書發文表示，這又是一次攤牌檢驗的時刻，並認為凡事都有雙韌，這次美中貿易戰到科技戰有5大看點，並認為腳踏實地深耕台灣的企業，在這次大考驗中將脫頴而出，台灣價值會再度顯現。

謝金河一開始就說「又是一次攤牌檢驗的時刻！」美中冷戰全面引爆，從關稅到全面圍堵華為，台灣夾在兩強相爭中，有人悲觀認為台灣會最慘，成為冷戰祭品，被兩隻大象踩死；但也是有人認為這是台灣資金出走廿年，重建台灣製造業的機會！

他認為，凡事都有雙韌，這次美中貿易戰到科技戰，有幾多個看點，一，台積電在這場半導體產業選邊站的關鍵地位，如果台積電不為海思生產芯片，這個威力可能十分強大。

二，電子五哥在過去廿年把生產基地全面移向中國大陸，享受廉價勞力，現在也到了檢驗的時候！誰的技術提升？誰在鬼混過日子？很快就攤牌。

三，很多人好奇想了解，現在到了十分重要的時刻，理論上郭董要坐鎭鴻海總部，領導鴻海兵團面對這場考驗，但郭董卻轉換跑道，跳向政治場域。最近鴻海股價又從97.2殺到71.1元，市值又破兆，讓廣大的股東牽腸掛肚。

四，川普祭出高關稅，把眾多製造業者趕向越南，這也使得這些年在越南布局的企業，如廣隆光電，豐泰，豐祥，儒鴻，聚陽等成了贏家。越南製造業起來，很快的資本市場也會起來，又會創造一次機會。

五，不管外在環境如何變遷，腳踏實地深耕台灣的企業，在這次大考驗中將脫頴而出，台灣價值會再度顯現。

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