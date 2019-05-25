目前就讀於國立師範大學視覺藝術研究所的蘇文妤，來自純樸的澎湖離島，她的系列作品「我們的自然遊樂場-Our Nature Playground」獲得2019莫斯科國際攝影大賽金獎，這組以「海洋廢棄物」的照片，藉由一個小男孩傳達純淨、未來的意象，控訴貪婪人類傷害大地之母的無奈。

從小就讀中正國小、馬公國中美術班的蘇文妤，是到了師大讀視覺藝術系才開始接觸攝影，身材矮小的她大學時就喜愛用鏡頭，捕捉人物的細膩情感，閒暇打工也從事婚紗攝影師工作，不過故鄉離島澎湖的人事物，依舊是她朝思暮想情歸之處。

蘇文妤表示，身為澎湖人，對於家鄉具有先天優勢的壯麗自然環境感到非常驕傲，但卻因人類的自私與貪婪，毫無節制的行為讓海洋在短時間內嚴重污染。海洋賦予澎湖群島的一切，我們更沒有理由不立即行動，改變自己、保護家鄉、保護這顆美麗的地球。

這系列作品在湖西鄉龍門村福德古井旁的沙灘拍攝，場景完全沒有佈置，蘇文妤用紀實的手法，表現出作品中真實的樣貌；畫面藉由孩子傳達純淨、未來的意象，在本該潔白純淨的沙灘上玩著，永遠不會減少的海洋塑膠垃圾，難道這是未來的海洋回憶嗎？想像一下30年後，我們美麗的海洋、豐富的生態即將消失殆盡，是一件多麽可怕的事。

在2016年世界經濟論壇中提到，每年有800萬噸的塑膠垃圾流入海洋，相當於每分鐘倒入一卡車的廢棄物，如果人類以這個速度傷害海洋，2050年海洋裡的塑膠將會比魚還多，澎湖作為海廢最無辜的攔截點，似乎應盡快尋得解決之道。