同性婚姻24日起生效，當日共有526對同性伴侶登記，台灣伴侶權益推動聯盟今（25）日晚間更在總統府前凱達格蘭大道舉辦「2019凱道同婚宴」，席開160桌，逾千人齊慶賀。此外，今年金曲入圍5大獎項的歌手艾怡良也獻唱祝福，20對同志新人更在知名導演王小棣證婚下，互相交換信物，完成結婚儀式。她致詞時也談到，「對於不能理解我們的人，他們人生也有很多難處，反而要伸出手幫忙，讓社會更好，並為活出自己而努力。」

立法院17日三讀通過同婚專法後，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家，24日是同婚登記首日共有526對同性伴侶登記，雙方均為國人有511對、國人與外籍人士有15對，而同婚登記最多為新北市，共117對，男性43對、女性74對，其次分別為台北市、桃園市、台中市、台南市與高雄市，全部都是女性伴侶登記多於男性。

今日晚間伴侶盟更在總統府前凱達格蘭大道舉辦「2019凱道同婚宴」。其實過去該聯盟也曾在2013年將多元成家3法送交到立法院前，在凱道首次舉辦「九七伴桌」、席開120桌，亦承諾法案通過後將重返凱道。而今日的同婚宴，也在景福門附近架設場外舞台，讓沒有搶到票入桌的民眾，也能共襄盛舉。

而整場同婚宴從今日下午5點開始，並由來自俄羅斯的安妮Annie擔任主持人，陸續有爵士女伶簡詩敏、G大調男聲合唱團、樂團Kini & Jay，短講談跨國伴侶權益和張懋禛牧師愛的祝福。

同婚宴並在晚間7點正式開席，共有9道菜包括起家滑嫩白切雞、如意蒲燒鯛油飯、金豬獻祥筍飄香、同婚大四喜（鮑魚、甜蝦、蟹棒、金棗雞肉捲）、甜薯山藥慶團圓等，現場除有台灣傳統辦桌文化，並由歌手艾怡良擔任開場嘉賓，除為同志朋友們獻上情歌，也將帶來神祕的VCR，包括歌手蔡依林、蕭敬騰、Ella陳嘉樺、羅志祥、楊丞琳、金鐘影帝吳慷仁、徐熙娣小S、CoCo李玟、蔡康永都獻上祝福 。

緊接著婚宴重頭戲「同志集體證婚典禮」登場，20對穿著禮服的同志新人，一同步上紅毯，接受台灣知名導演王小棣的祝福，更在她的見證下互相交換信物，完成結婚儀式。之後再由女歌手李德筠獻唱，宴席最後更一起回顧台灣婚姻平權之路及未來期許。

王小棣除恭喜每對新人及為這運動長期努力的每個人及所有家屬之外，對於同婚合法會為台灣帶來什麼不同的轉變？她說「不是我說的算，大家日後就會感受到」。

談到受邀來證婚，王小棣說，她知道為何會來這，因為這裡的每一位一直以為簡單成婚新願沒有他們方位置，來到這可以擁抱愛人、只為自己的愛情，大家千山萬水勇敢走到這裡來，在這世界完成、成就了自己的史命，而且來這不是只有她見證而已，站在這裡有總統府、有首都及國家、社會，並藉由慶賀成功結婚，讓社會越來越好。

對不能理解的人，她則說「他們人生也有很多難處，大家反而伸出手幫助，讓社會更好，為活出自己的努力。」