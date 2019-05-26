位於西螺鎮建興路「五十年老店」的福州師意麵，是西螺人老少最愛光顧的小吃之一，這家老店近一甲子前由故老福州師黃奕河開創，店內的號召力有三樣；一是具有特色的「手工意麵」，二是現包現煮的「餛飩」，三是丸內包肉餡的「福州丸」，雖然老福州師已作古多年，但在第二、三代延續經營下，福州師意麵依然在西螺持續飄香著。

來自大陸福州的已故福州師黃奕河，將傳家手藝福州手工意麵帶來台灣，落腳西螺後開設「福州師意麵店」，黃過世後，由黃老太太及媳婦黃白蓉接手，目前則由第二代的黃白蓉第三代的女兒劉素白掌廚。

福州師意麵之所以是西螺人最愛的小吃之一，係因其意麵製作過程有秘訣，雖然因人手不足已委託專賣店調製，但口感未變，意麵的味道特殊，有嚼勁，調味的肉燥香Ｑ，有彈性，真是絕配，讓人吃了還想再吃。

乾意麵搭配一碗餛飩湯是絕配，因餛飩是現包現煮，且鹼中帶香的味道與一般市面上大不同，也因此讓人回味無窮。

多數老顧客在叫一碗意麵時，會多加一顆「福州丸」，因福州丸不同一般貢丸或魚丸，它是丸內包肉餡，口感及口味特佳。

很多西螺人對福州師意麵百吃不膩，有老顧客甚至吃了近50年，因為這攤西螺美食小吃，不管加入意麵的肉噪或湯頭，不油膩，湯鮮味美，可說是西螺人最喜歡的國民美食之一。

他的女兒黃白蓉說，她繼承家業20多年來，一直抱持早年父母的教誨，食材及湯頭一定要正宗，不能因物價上漲而偷工減料，這是對老西螺人的尊重，她相信，福州師意麵會在西螺持續飄香，一代接一代，因這是她對古多年的父親承諾，要回報西螺老主顧，她也相信，父親若地下有知，知道西螺人數十年來不嫌棄福州意麵，想必感到安慰。