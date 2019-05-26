2019年台北國際電腦展將於5月28日正式登場，屆時全球IT相關產業的B2B客戶與品牌商將齊聚一堂，參與全球最大的電腦科技盛事。這次展覽畫分五大主題；包含人工智慧與物聯網（AI & IoT）、5G、區塊鏈（Blockchain）、創新與新創（Innovations & Startups），以及電競與延展實境（Gaming & XR）。

COMPUTEX展到6月1日；今年除世貿一館、台北國際會議中心及台北南港展覽館1館，更首度啟用南港展覽館2館展出物聯網、5G與通訊等主題；此外，COMPUTEX 2019亦反應最新科技趨勢，新增全新規劃的資訊安全與影像監控展區。中華民國對外貿易發展協會秘書長葉明水表示，科技發展始終牽引市場脈動，COMPUTEX致力為全球科技產業生態系打造最具前瞻視野的國際平台，期待今年啟用新展館並推出全新展區後，能與來自全球的科技能量碰撞出更大的火花。

此外，蘋果公司一年一度的全球開發者大會 – WWDC 2019，也將於台北時間 6 月 4 日凌晨一點開跑，屆時將有 Keynote 發佈會，民眾可以透過 Apple 官網來觀看直播。市場預測將會發佈最新一代作業系統，涵蓋 iOS、macOS、watchOS 以及 tvOS。雖然 WWDC 多只發表軟體，但預測今年有機會亮相久未推出更新的蘋果新 Mac 桌上型電腦主機（可能會從圓桶狀外觀改成方形）。

據悉iOS 13將會帶來包括提升速度、黑暗模式、滑動鍵盤..等近20種全新功能和設計。另外值得一提的是，台灣第二間Apple Store 已確定落腳信義A13，緊鄰大遠百A13，屆時百貨與蘋果門市開幕後，一定又會增加信義商圈的人潮。