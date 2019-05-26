都說「相愛容易相處難」，夫妻之間有許多事都是需要溝通、磨合的，不過，日前就有一名人夫在臉書社團表示，自己月入僅 3 萬元，每月給懷孕在家休養的老婆 1 萬元，當作零用及買菜煮飯錢，但老婆卻嫌不夠，這讓他暴跳如雷，憤而 PO 文怒嗆「身在福中不知福的女人！」

原 PO 在臉書社團「靠北老婆」中發文抱怨，他老婆因為孕期不適所以辭掉工作在家休養，直說「都已經讓她待在家裡了，還能養出一身病痛？！」更表示真的很累，每個月給她 1 萬塊還不夠，並質疑「家用跟我們平常零用錢煮菜吃飯是要用到多少錢？」

原 PO 接著說，自己也才賺 3 萬多而已，「就不能省一點嗎？孩子出生那要花我多少錢？搞不懂ㄟ懷孕才五個月整天喊腰疼睡不好，我休假想出去玩都不行，說腰疼走不了太多路。還有我媽平常是愛管事講話 g8 了一點，讓一下她老人家會怎樣？她畢竟 50 多歲了是有幾年能活喇，我家又不用妳繳房租，那做家事洗洗衣做做飯照顧貓狗不是理所應當的嗎？都是我們家的人了整天吵想回娘家，車費不用錢喔？」甚至怒嗆老婆「身在福中不知福的女人！還想要我給妳一個婚禮？！先做好媳婦的本份吧！」

此文一出，原 PO 隨即被罵得狗血淋頭，「三萬多憑什麼讓人家懷孕啊，你他媽也真敢！」「這個貼文讓我很火大，你自己來生自己來養，家事自己做，一個月給你一萬，有這麼好的事，一萬是很多是不是，你一個月才 3 萬，你還敢生」、「既然靠背這麼多，幹嘛不放生？別耽誤老婆的幸福才是…連婚禮都沒，還幫你生了小孩，真是悲慘的老婆」、「你還是乖乖當單身狗吧！」「 你根本沒資格有家庭」、「每月一萬家用！太幸福了！干你媽屁事啊？」