有些人一旦鎖定目標就會窮追不捨，因為辛苦追到手的總是特別有成就感，不過，根據《星座好朋友》報導，以下 4 星座雖然歷經重重困難、盡全力付出真心和努力才成功，但卻又很容易隨便放棄、不珍惜，究竟哪些星座明明辛苦追求到手，最後還是會輕易放棄呢？一起來看看吧！

1.天蠍座

天蠍最愛做的事就非「挑戰」莫屬！沒有挑戰性和困難度的事情，他們是毫無興趣的，看到甚至會直接忽視。同理，當在追求一個很難追的對象，天蠍就會使出渾身的解數，每天在對方身邊觀察，刷刷自己的存在感，可是當追求到手後，久了沒有當初的困難度了，天蠍就會變得十分怠惰。

2.雙子座

雙子真的是一個奇怪的星座，當喜歡上一個人，會很用心、認真的去追求，各種方法都會嘗試一遍，什麼浪漫的驚喜、甜蜜的禮物，只要對方喜歡，雙子都會去做。在對方面前也是鞍前馬後的，一副十分乖巧聽話的樣子，就是想要討得對方的歡心，早點追求到手。不過追求到手之後，反而無所謂了，因為雙子其實只是單純想要享受追求別人的過程而已，結局並不重要。

3.摩羯座

摩羯是非常容易因為「想找人陪」而去追求伴侶的人，感情並非是他們最看重的，魔羯多半是事業大過愛情，追一個人只是讓他們生活多點樂趣、更多采多姿，追到之後，他們便會回到重視事業的心態。

4.獅子座

獅子在感情中是非常慷慨大氣的，自己有的，也會大方分享給自己喜歡的人。尤其是在追求一個人的時候，獅子真的是絞盡腦汁、用盡心思，展示自己的慷慨大肚，花錢也絲毫不手軟！不過，當獅子歷經重重艱辛追求到自己喜歡的人後，反而失去了原本的激情，會變得比較小氣，若是對方無法接受，獅子就也會輕言放棄，再找下一位。