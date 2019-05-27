COMPUTEX該怎麼逛？四大展區特色看這篇

2019年台北國際電腦展（COMPUTEX）即將於5月28日至6月1日登場，今年除世貿一館、台北國際會議中心及台北南港展覽館1館，更首度啟用南港展覽館2館展出物聯網、5G與通訊等主題。

由於今年展區擴大，有打算去參觀展覽的業者，建議先確認有興趣的主題展區在哪，再決定去參觀展覽的順序。可以確認的是，若想要一天看完所有展區，絕對是不可能的任務；因此建議分兩天進行走訪南港與世貿兩地。

南港展覽館1館：電競、電腦零組件、XR與d&i得獎區

今年南港展覽館1館1樓規劃有零組件、電源、工業物聯網、儲存、資料庫及嵌入式解決方案區。d&i awards的得獎產品亦將於I區展出。4樓則展出系統解決方案、電競及XR應用產品等。

南港展覽館2館：5G、通訊與IoT

南港展覽館2館1樓以光纖、路由器、通訊天線等解決方案敲響5G基礎建設和應用服務前哨戰。此外，展區亦將展有視訊轉換器、不斷電系統及數位電子看板等電腦週邊設備或產品和行動裝置配件。此外，備受矚目的SmarTEX 展區及全新規劃的資訊安全與影像監控展區也這2館內。

台北世貿一館：新創InnoVEX展

InnoVEX展區首度於世貿一館展開，今年將聚焦AI與IoT應用，為期三天的展覽中集結超過467家新創、議題多元的InnoVEX論壇和獎金上看42萬美元的Pitch競賽，打造國際級的創投媒合平台。奧迪創新獎（2019 Audi Innovation Award）決賽暨頒獎典禮亦將於5月29日在此區舉行，以人工智慧、大數據、5G應用、金融科技與電子商務、汽車硬體、車聯網、智慧醫療、綠色科技，以及AR/VR等沉浸式體驗科技應用為主軸，共創智慧移動願景。

台北國際會議中心：半導體產業

Intel、瑞昱半導體、緯穎科技、雲達科技、AMD、台灣美光及仁寶電腦等國內外大廠都雲集台北國際會議中心，帶來半導體與前瞻技術的最新展示，藉COMPUTEX串聯產業鏈資源。而COMPUTEX論壇也將於5月28日至5月29日於2樓201會議室針對人工智慧、物聯網、量子運算、區塊鏈應用、沉浸式體驗與數位分身等新興技術趨勢，進行深入討論與探究，為企業未來布提供關鍵啟發。