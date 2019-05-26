台南市議員盧崑福 24 日在議會質詢性別教育相關議題時，直批「如果我的小朋友的老師是同性戀，我光煩惱就要煩惱死了！他如果選擇要換班呢？可不可以？」最後甚至嗆道「不然開一個同性戀班？」一席話引發熱論，網紅「館長」陳之漢為此在直播中大罵「 X 你娘 X 掰，你是在供 X 小？」盧崑福昨日則在臉書表示「批評問政可以忍，但罵到我媽就是不可以！」對此，館長認為「被告也值得」。

盧崑福在質詢中提到，常常有家長和他說小孩子在小學的過程中，根本還不知道自己的性向，「你就讓他接觸男男或是女女，到最後變成同性戀，他們說像這樣學校要怎麼教育？」他直言「如果有老師有同性的傾向，你也不能說他不對啊！這班如果是同性的老師，完了！你看如果我們的小孩在裡面做學生，我就煩惱了，我承認說我比較古板、比較墨守成規，但我覺得我這樣是對的！」最後他更嗆道「台灣是亞洲第一個通過同性婚姻的國家，很『ㄑㄧㄥˋ』嘛！（台語：形容人的氣勢豪盛）如果是經濟好很『ㄑㄧㄥˋ』不是，是同性戀第一個過很『ㄑㄧㄥˋ』未來一定會面臨到…還是要開一個同性戀班？」

對此，館長在直播中怒飆「 X 你娘 X 掰，你是在供 X 小？」質疑 25 年前在班上的同學就有「女生跟女生在一起」，「我有變同性戀嗎？我不是，我是異性戀，外國這種東西是司空見慣，而且還會彼此尊重！」館長說，如果台灣會因此毀滅，那為何美國還是世界第一強國？「他們的陸戰隊弟兄、美軍都有同性戀，他們還是保障人權啊！人家美國也光明正大，非常尊重同性戀，那為什麼世界上最強大、經濟最好的國家是美國呢？議員你可不可以回答我，因為你他 X 豬腦袋！」

而對於館長這番言論，盧崑福昨（ 26 ）天下午在臉書寫道「批評問政可以忍，但罵到我媽就是不可以！對於同性結婚議題媒體的報導，我要強調的是雖然同性結婚已另立專法通過，我個人可以尊重成年人間合法選擇，但現時的我及多數市民仍無法接受，更不能強迫我接受，尤其不能強迫未成年及幼童接受，社會更要尊重未成年家長及不能認同人的想法。」

他直言「個人在議事殿堂言論免責為民喉舌無所畏懼，為選民市民家長訴說心中對政府政策擔憂何錯之有，難道說未成年子女的家長見教師不傳授兄友弟恭夫妻相愛孝順父母，而大力鼓吹同性如何相愛時連一點意見都不可講？當未成年子女遭受同性追求時還要被鼓勵嗎？」

至於館長公開直播辱罵家母髒話，盧崑福表示，「為端正社會風氣及身為人子的我絕對提告求償捐公益，不可以仗著作了點善事就可以亂罵人家長輩髒話，館長這種行為已經造成許多家長反應對幼童產生模仿效應，國中小幼童對話滿口三五字經洋洋得意館長都這樣罵還可以跟總統合照，對此亂源，我更要在議會要求教育局對於館長這種滿口髒話行為禁止學童學習！」

而館長見狀則霸氣回應，「館長要被恐同議員告了，不過我認為值得，沒人願意做的事情我來做，來吧你們這些侵害人權的官，國民黨籍台南市議員盧崑福，讓全台灣人看看這就是我們的官，歧視人權枉顧他人的幸福。」