「管風琴巨星 卡麥隆·卡本特」音樂會24日於衛武營國家藝術文化中心的演出，因管風琴踏板音管栓塞、彈簧斷裂，發生節目中斷的小插曲，受到各界高度關注；音樂家26日重返衛武營音樂廳進行最後一場演出，並加碼演奏5首安可曲。

衛武營音樂廳管風琴斥資1.2億打造，有127個音栓和9085支音管，規模是亞洲最大，去年10月啟用以來，至今已有10多場公開演出，24日晚間首度發生管風琴彈簧斷裂影響演出的意外，引發各界的關注與熱議；當天事件發生後，僅有一家四口的消費者現場退票。

藝術總監簡文彬表示，管風琴體積龐大、結構非常複雜，且需要細緻照護，衛武營用了非常大的心力在維護管風琴；至於先前衛武營發佈新聞稿指出，因音樂家「賣力演出」，管風琴出現踏板音管栓塞彈簧斷裂突發狀況，導致演出中斷，簡文彬澄清，這是正常中的意外，跟音樂家的使用方式沒有關係，就像是演奏小提琴時，琴絃突然斷，這是無法預測的。

負責導聆的台南神學院音樂系副教授劉信宏說，管風琴的結構複雜，若是演出時出狀況，通常需要花上很長的時間才有辦法找到問題點，在國外常因此就取消當天演出，這次的小插曲，沒想到台灣場20分鐘就搶修完成，順利恢復演出，讓卡麥隆印象深刻；現場觀眾沒有因為演出中斷而離席吵鬧，高水準的表現也讓卡麥隆非常開心，更口頭表示，明年還想再來。