群創前董座王志超卸任一年，原本退出董事會的他，今年將再度回任董事，與董事長洪進揚、總經理楊柱祥等人形成鐵三角，帶領公司正面對決所遭遇的逆風。消息一出，再加上群創智權專利也有喜，惠科起訴之侵權涉案專利全宣告無效，使群創今（27）日股價報喜，早盤最高漲至7.5元，漲幅超過2%。

群創近來負面消息不斷，除因為美中貿易戰遭遇逆風，高層協議自5、6月減薪，坦言環境艱難，要打一場艱辛的仗，還被外界認為與深超合作案將不利群創業務外，也被指技術可能流向中國大陸。

為此，群創強調為因應大環境局勢而選擇與大陸面板廠合作是產業界慣例，技術並不會外流，董事長洪進揚的致股東報告書中也說，大環境遭遇逆風，公司5.6萬名員工將齊心進擊。

而為顯示公司經營的決心，前群創董座王志超，今年將再度回任董事，名字出現在最新董事改選名單內，將於6月20日的股東會上表決。王志超目前為群創顧問及鴻海相關面板事業K次集團最高負責人，對於此次回鍋董事會，他對媒體表示，面板產業正面臨艱困的3年淘汰賽，他將與群創人共同面對。

而群創股價自今年4月底跌破10元後，5月中更跌破8元，目前來到7元多，上周群創收在7.34元。王志超回鍋也讓群創今日股價開高，早盤最高來到7.5元，漲幅超過2%。於此同時也傳來好消息，惠科起訴群創侵權之涉案專利全部宣告無效。

群創指出，創光電子公司寧波群志光電21日收到中國國家智慧財產權局就中國專利 ZL201611179077.5和ZL201720606454.2做出的無效宣告請求審查決定書，宣告重慶惠科金渝光電科技有限公司作為共同專利權人的兩件專利均無效。至此，惠科在重慶市第五中級人民法院主張被寧波群志侵犯的五件中國專利全部被宣告無效。

為此，群創董事長洪進揚表示，這是兩岸智權專利判決的重要里程碑，激勵國際企業大陸投資與智財保護兼顧的最佳宣示。群創指出，公司於多國獲得數千項專利，涵蓋多面向高端技術、高品質專利布局。呼籲企業應該在尊重知識產權前提下公開公平競爭，並強調公司俱備充分的知識產權實力，確保客戶免受知識產權濫訴行為干擾。