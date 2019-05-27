童星喬喬（于卉喬）在《我們與惡的距離》飾演賈靜雯的女兒，在戲裡她因為家中變故、不得不成熟，戲外也面臨父母離婚、見不到生母最後一面的情況。喬媽生前長達7年看不到喬喬，因此在臉書創立「玫瑰之名」，寫下對女兒的思念，不少網友看了心酸。此外，有喬媽的學生PO文，透露喬媽是一位非常溫柔的老師。

喬媽與喬爸在2010年離婚，據喬爸所說，是因為喬媽對喬喬做了「不好的事」，因此請她離開。事實上，喬媽生前是一名金工老師，有網友在Dcard發文，以「溫柔的喬媽老師」為題，表示喬媽有時上課戴口罩，同學都以為是老師身體不好，完全不知道喬媽得癌症、也不知她就是喬喬的媽媽，為人相當低調。

該網友又說，喬媽連續請假兩個禮拜，還在群組上傳講義，對於學生非常照顧，並叮囑學生：「交給各位的技法，是老師畢生所學的，希望大家能夠珍惜。」有網友就感嘆，喬媽知道自己的病況，希望能教導學生到最後一刻，讓人動容。

喬媽告別式當天，許多學生一起搭車前往靈堂，不捨地說：「一看見老師的照片，眼淚還是忍不住落了好幾滴下來。」此外，也有護理系的網友透露，喬媽是他們醫院的病人，但她都不會顯露負面情緒，即便面對許多治療，對人依舊友善、親切，直呼：「喬媽是個好人。」