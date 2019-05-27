今日天氣／受鋒面影響 全台降雨機率高

今（ 28 ）日鋒面將由北往南通過台灣地區，天氣不穩定，各地降雨機率高，清晨左右西半部有短暫陣雨；氣溫方面，受降雨及東北風影響，各地氣溫和昨相比都有下降趨勢，北台灣高溫約 27 度，中南部約 30 度，花東約 28 度，而各地低溫，北台灣約 22 度，其他地區約 23 至 25 度。

7 年見不到喬喬！學生曝「喬媽真實模樣」惹淚崩

童星喬喬（于卉喬）在《我們與惡的距離》飾演賈靜雯的女兒，在戲裡她因為家中變故、不得不成熟，戲外也面臨父母離婚、見不到生母最後一面的情況。喬媽生前長達 7 年看不到喬喬，因此在臉書創立「玫瑰之名」，寫下對女兒的思念，不少網友看了心酸。此外，有喬媽的學生 PO 文，透露喬媽是一位非常溫柔的老師。

確定了！宋仲基、喬妹私下這動作 秒揭婚變真相

南韓明星夫妻檔宋仲基、宋慧喬結婚 1 年多，一舉一動皆被外界放大檢視，先前小倆口各自被拍到沒戴婚戒出門，就被爆出已經簽字離婚，逼得經紀公司大動作闢謠，但三不五時仍有兩人婚變的消息傳出，近日有網友發現宋仲基私下的一個小動作，已可證明「宋宋」目前真正的婚姻狀態。

差在哪？張韶涵罕見卸全妝 37 歲素顏狀態超驚人

張韶涵（Angela）出道逾 15 年，歌壇成績亮眼，也累積不少戲劇作品，在兩岸三地皆擁有高人氣，經常在社群與粉絲互動的她，近日罕見在鏡頭前卸妝，大方公開鮮少曝光的素顏模樣，網友對於她的真實樣貌大為驚訝，引發一陣熱議。

砸錢加持？韓國瑜爆造勢「幕後金主」 妙天冷回 7 字打臉

高雄市長韓國瑜近日喊出「 Yes, I do！」表態願意投入國民黨總統初選，也將於 6 月 1 日北上凱達格蘭大道，參加「決戰 2020，贏回台灣」誓師大會。對此，韓國瑜昨（ 27 ）日坦言國會政黨聯盟黨的妙天禪師是幕後主辦人，引發外界熱議，不過，妙天卻於稍早回應「與本人並無關係」，狠狠打臉韓國瑜。

支持率勝過韓國瑜 郭台銘「拚經濟」指標遙遙領先

國民黨總統初選辦法正式拍板至今，選情仍顯混沌，原本被認為強棒的高雄市長韓國瑜支持度下滑，許多民調數字都顯示，逐漸被鴻海董事長郭台銘追上。而根據 《 NOWnews 今日新聞》所做的 NOW 民調結果顯示，在目前國民黨總統初選呼聲最高的4位參選人當中，郭台銘獲得 38.3% 支持率，贏過位居第 2 的韓國瑜；此外，在改善台灣經濟狀況方面，郭台銘也以 47.8% 的數字大幅領先。

警訊！海平面上升加速 最新研究：紐約、上海恐將淹沒

溫室氣體造成的全球暖化，已經讓全球海平面逐漸上升中，導致土壤鹽鹼化、陸地減少、人口遷移等問題。目前更有最新研究指出，海平面上升的速度可能比我們原本估計得更快！上海、紐約等大城市，可能在本（ 21 ）世紀末就遭淹沒。

看懂老闆的心！容易被加薪的員工 擁有這五種特質

電影《三個傻瓜》裡面有一句名言「人不要追求成功，追求卓越，成功自然而然就會到來」，有些人薪水年年高升，而自己卻數十年都不變。這時候心裡一定會想「老闆怎麼都沒有看到我的努力和我的才華」。而在一個健康的企業裡面，老闆到底喜歡怎麼樣的員工呢？

熬夜打電動十幾天後悲劇了 「眼前小飛蟲」竟是失明前兆

僅 31 歲的壯年男子，打電動竟然差點失明？他下班後消遣就是打電動，一打就連著十幾天都熬夜，就算發生眼前黑影閃動也不以為意。直到某次眼前模糊彷彿被遮住，就醫才知道罹患「視網膜剝離」，有失明的風險。

NBA／最強運球員？他生涯前 3 季都打進總冠軍賽

隨著暴龍擊敗公鹿隊史首度挺進總冠軍賽，陣中年僅 23 歲的 Patrick McCaw 生涯前 3 個賽季都能摸到總冠軍賽地板，且前 2 個賽季都跟隨勇士獲得總冠軍榮耀，這次能不能把好運帶給暴龍呢？