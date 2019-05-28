高雄市長韓國瑜近日喊出「Yes, I do！」表態願意投入國民黨總統初選，也將於 6 月 1 日前往凱道，參加個人首場總統選舉造勢活動。國民黨籍台北市議員王鴻薇認為，韓國瑜現在可能面臨要選 2020 前的最低潮時刻，他預言「韓若是能撐過這波谷底的低潮，就真的會是一員強將了。」

韓國瑜近日面臨 5 點聲明、市議會備詢跳針回應等風波，造成不少民眾及韓粉反感，甚至還有不少粉絲破百萬的臉書社團，接連數周惡搞韓國瑜，似乎形成「反韓」氛圍。不過，也有忠實韓粉將於 6 月 1 日自主在府前凱道舉辦「挺韓大會師」，究竟韓國瑜目前聲勢如何？

根據《中評社》報導，王鴻薇受訪時提到，韓國瑜之前在市議會質詢、表態參選 2020 ，遭民眾質疑誠信與正當性，加上現在網路、媒體一片黑韓的情況下，現在韓好像做什麼都是錯的，跟選前做什麼都是對的相比，落差極大，且網路上韓國瑜的消息十之八九都是負面的，原因就在 2018 選前只有民進黨的攻擊，但在黨內初選階段，則也多了黨內派系的攻擊。

王鴻薇直言，韓國瑜現在可能面臨要選 2020 前的最低潮時刻，可以說韓現在的聲勢是處在谷底，但即便如此，韓的民調還是很強、是領先者，他認為，韓若是能撐過這波谷底的低潮，就真的會是一員強將了。