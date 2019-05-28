▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.01.14）
高雄市長韓國瑜辦公室遭前市長陳菊隨行吳姓攝影官入侵，韓國瑜質疑有遭監聽之意圖，並喊話要行政院副院長陳其邁交辦法務部嚴查。對此，陳其邁28日受訪時表示，政治攻防要有證據，不應胡亂臆測指控。（資料照／NOWnews）

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高雄市長韓國瑜辦公室遭前市長陳菊隨行吳姓攝影官入侵，韓國瑜質疑有遭監聽之意圖，並喊話要行政院副院長陳其邁交辦法務部嚴查。對此，陳其邁今（28）日受訪時表示，政治攻防要有證據，不應胡亂臆測指控，人民不喜歡政治口水。

陳其邁今天出席「行政院災害防救應用科技方案-第二期」104-107年總成果發表會，會前被問及韓國瑜遭到監聽一事，做了上述的表示。

陳其邁指出，台灣是百分之百的民主開放社會，政府絕對不會走回國民黨威權時期的政治偵防，或對政治人物監控的事情，請韓市長放心，「如果韓市長有證據，請他提出來，中央會嚴辦到底」。

陳其邁說，不曉得韓國瑜指控為何，但拚市政是最重要的事情，假如有任何政治攻防，都應該要有證據。中央對於高雄或是任何地方政府的市政推動、建設，都全力配合，希望韓國瑜全力推動市政，行政院絕對不分藍綠。

陳其邁會後被堵訪時也再次強調，指控要有證據，民進黨政府不會犯國民黨過去犯的錯誤，假如有證據，絕對會嚴辦到底。不過中央絕對不會做監控這種無聊的事情，這種含沙射影的指控，大可不必。

陳其邁說，初選是國民黨的家務事，對中央來講，假如是地方的建設，中央會全力配合，不希望類似的政治政防模糊焦點。「假如有證，就希望韓市長提出，中央絕對不會做這事情」。

不知韓市長的指射為何，但畢竟拚市政是最重要的事情，如果有任何政治上的攻防，其實應該要有證據胡亂的臆測指射，民眾不喜歡政治口水，希望韓市長應該把市政好好推動，行政院絕對不分藍綠，全力配合

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