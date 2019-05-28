新北市長侯友宜今（28）接受民進黨團眾多議員市政質詢，不少議員針對藍營縣市首長簽署自經區草案提問侯的態度？侯表示，自經區條例尚未立法通過，尊重立法院最終結果，地方在執行上會謹慎，絕不傷害台灣產業。

針對先前藍營縣市長簽署藍營版本的「自由貿易經濟特區特別條例」草案，市議員鄭宇恩認為侯友宜不夠謹慎，因為草案中沒有列出應保障本國勞工人數，甚至影響醫師、教師勞動權，區域內放寬中國製產品輸入後，也會傷害本地產業，如果簡化通關檢驗，有可能讓潛伏期的瘟疫豬進入，危害台灣安全。

對此，市議員鍾宏仁也表示，國民黨提的自經區版本有很多問題，最大缺點是開放中國製產品，他說受中美貿易戰影響，全球抵制中國產品，自經區會讓台灣外銷受阻，認為侯不了解實質內容，隨意簽署草案。侯友宜表示，未來若設置自經區，會確保本土產業佔35％以上，他支持自由經濟貿易、經濟國際化，未來仍是尊重立法院最終版本，但新北市一定會考慮到弊端問題，實施上更加謹慎。

另關於侯友宜喊出的「招商一條龍，一年招商金額達1千億」，市議員張志豪質詢時表示，希望侯不是只喊口號，「不要像某市長，為了選總統，一直說發大財」，期望侯將政策化為具體行動方案；此外，張志豪說，前市長朱立倫提出庶民經濟，和郭台銘的富人經濟做區別，但朱卻是「夜市殺手」，任內多處夜市關閉，侯解釋那些夜市本就沒有特色、管理層面糟糕，「但像我們興仁夜市就很不錯啊！」

有議員問及，「韓國瑜『用念力發大財』，認同嗎」侯僅表示，會以結果論，大家各自努力。市議員李坤城質詢時當面稱讚侯友宜，「你跟韓國瑜最大的差別是，韓說周六、周日要選總統，你周末仍還是堅守市長崗位。」他甚至認為相比宜蘭縣長林姿妙面對自經區問題沉默5秒，侯專業許多；不過先前經濟部公布「歡迎台商回台投資行動方案」有61家廠商通過審查，新北卻僅佔3間，侯友宜解釋回流新北的台商雖然較少，但規模較大。