今年首季美股屢創波段新高，即便短線受美中貿易戰影響，有些震盪整理，但有投信業者認為，在全球央行貨幣寬鬆帶動資金行情、下半年美企業獲利可望重回成長軌道下，以及法人回補下，未來漲升行情仍可期，因此第二季拉回即是買點。並看好雲端、電動車、5G、Fintech、替代能源等產業，建議可優先布局美國智慧生活相關基金。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，全球主要央行態度轉趨鴿派，營造全球寬鬆的資金行情，帶動今年來全球股市漲升行情，加上目前法人對美股持股水位不高，未來回補空間大，則資金行情更可期待。

而在評價面上，蘇聖峰指出，雖第二季仍存在庫存風險，但在下半年S&P500企業獲利可能加速回溫的情況下，今年EPS成長有機會來到5%以上，亦即S&P500目標價應在3050~3100點，以目前不到3000點而言，仍有上漲空間。

就產業分析，蘇聖峰看好雲端、電動車、替代能源等類股。在雲端方面，美國國防部宣布未來10年在JEDI(聯合企業防禦基礎設施雲端計畫)的投入將高達100億美元；電動車則將加速普及，電動車與油電混合車市場持續成長。

蘇聖峰指出，市場預計電動車與油電混合車市場占美國汽車年度總銷量的比重，將由2018年的2%提升至2030年的20%~30%，替代能源市場則是重返榮景，未來兩年全球對於替代能源的投資將達3000億美元，在政策與周期復甦的支持下，上游公司(風機OEM與太陽能面板OEM)對於全年看法轉趨樂觀。