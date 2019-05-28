民進黨總統初選英德之爭明天決戰中執會，英派中執委明天力促通過手機市話民調各半，以及納入台北市長柯文哲「三腳督」對比式民調。對此，前行政院長賴清德今（28）日受訪時表示，「希望明天中執會不要修改初選辦法。」

被問到明天中執會可能上演表決戰或是退黨參選等戲碼時，賴清德說，「我希望不會啦」，黨的初選辦法已經公告執行，在上次中執會裡面，卓榮泰主席也講得非常清楚，初選公告的辦法一定要捍衛，如果大家都能尊重黨的制度，明天中執會自然沒有什麼其他什麼問題。

賴清德指出，他個人希望明天中執會能夠把所有選舉期程都確定下來，儘早完成初選，一個大家都可以接受的初選結果，這樣除了可以減少基層焦慮，也可以團結打贏明年的選戰。

對於有民調顯示，全手機民調賴清德還是贏蔡英文，賴清德說，他真的是站在捍衛制度完整性，今天如果說選辦法已經公告，而且已進行兩個多月了，再來改初選辦法，社會對民進黨初選制度公平性一定會產生質疑。

他強調，「一旦民進黨初選失去社會的公信力，我們要團結社會來支持民進黨，就會產生更大困難，希望明天中執會千萬不要修初選辦法」。媒體追問，會考慮接受50％？他笑著說，初選制度維持非常重要。

至於是否希望五人小組考慮賴提出之贏的策略，賴清德說，他的確是這樣想，這完全是出自他一番苦心，他簡化為三個狀況，若蔡總統守得住，就支持蔡總統；若我無力承擔，他也支持蔡總統，就只有在一種狀況，總統守不住，而他又有能力承擔時，請大家支持他，「總不能眼睜睜看民進黨輸掉，台灣又失去民主」。

對於有民調指，「三角督」下賴清德跟蔡總統都是輸韓國瑜，有無想過自己提的那三個條件是否要修改？賴清德指出，那三個條件是在黨初選辦法沒有變更情況下，當初提出「贏的策略」是基於四個原則。

他說，四個原則第一個就是希望維護黨初選制度的完整性，讓黨的初選辦法可以得到社會信任；第二個是希望促進黨和諧，以及未來的團結，打贏明年的選戰；第三是基於對蔡英文總統的尊重；第四個也秉持他一貫的作法，想要接棒承擔，並不是為了個人。