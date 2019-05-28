今（28）天是花蓮縣議會縣政總質詢的最後一天，議員王燕美依舊砲火十足，指出花蓮縣總共有四分之一的客家鄉親，也就是約有8萬人，客家事務處年度總預算卻只佔了縣府總預算的0.17%，破口大罵「乾脆廢掉客家事務處算了」。

王燕美指出，連自已都算在內，客家鄉親佔了花蓮縣人口總共四分之一，縣府總預算編列221億819萬餘元，客家事務處預算2306萬7000元，僅占0.17%；而一個夏戀嘉年華活動預算3800萬元、太平洋燈會5800萬元、觀光處預算從以往1億多元增長至3億多元、原住民行政處從3億餘元，增加到8億1800多萬元，這樣的數字，叫人情何以堪。

客家事務處總預算2306萬7000元倘若先扣除薪水12OO萬元，僅剩1106萬7000元，花蓮縣客家鄉親每人還分不到100元。王燕美說，客家人要有客家人的格局，如果真的不重視客家人，那乾脆取消客家事處，恢復以前的科就好了。

客家事務處長彭偉族回應時表示，客家事務處的108年度預算是依循107年度沿往例編列，縣負擔預算為1518萬3000元，中央補助款724萬9000元，總共2243萬2000元。現階段正執行的預算有5941萬7170元，扣除年度縣預算2243萬2000元外，目前還在執行中央補助款3698萬5170元。

彭偉族強調，客家鄉親遍布各行各業，照顧、服務客家鄉親，不只限於客家事務處單一的預算，而是對應到縣府相關局處規模。社會福利就由社會處提供服務；居住環境建設歸屬建設處；環保局提供專業服務等，而客家事務處就專注於客家產業輔導、客家民族藝術的推廣、以及客家文化的保存等業務。未來因應各項需求，會再積極向經濟部、花東基金及客委會等單位，提案爭取多元經費補助來源，以服務客家鄉親，維護客家傳統文化。