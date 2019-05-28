「今宵多珍重 向警消勇士致敬」公益晚會將於6月15日登場，晚會由周華健、辛曉琪、黃品源等人現場，而他們於今（28）日在台北進行彩排記者會，現場接受訪問時，黃品源虧周華健「你的歌觀眾都比你熟」，周華健也不甘示弱地回擊：「我叫警察喔！」讓現場充滿笑料，

周華健、辛曉琪、黃品源3人都說起與警察的淵源，周華健笑說以前家裡出現蛇，因此打給警消請對方把蛇捉走，蛇被抓走後，他打趣問警消人員，要煮蛇湯的話跟他說一聲，不過警消回應他，「我們不會煮來吃，會野放到比較遠的地方。」黃品源則是提到，15歲時在家裡練歌，吵到隔壁鄰居，警察因此上門關切；辛曉琪表示，曾經因為違規迴轉被警察臨檢，遭認出後為了表達感謝，還特別向警察要了地址，把專輯寄給對方。

談到這次演唱會的選歌，周華健透露選曲會特別選能夠與觀眾一起合唱的歌，一旁的黃品源聽聞，立即吐槽：「你的歌觀眾都比你熟。」周華健一聽，馬上回擊：「這樣侮辱我，我叫警察喔！」讓現場笑聲連連。

此外，日前已經公布金曲獎入圍名單，葉璦菱兒子OZI入圍6項，而黃品源的一雙兒女在音樂上面都有很大的潛力，是否也有意讓寶貝兒女進軍演藝圈？黃品源表示，「將來要走什麼路都不用擔心，如果真的走這一行，我會把我所有的資源協助他們，想要做什麼都可以，我只有4個字－全力支持。」他也提到，與兒女們有個手機群組，常常會丟一些吉他手、鋼琴手、樂團特殊之處，大家一起討論、分享，還會在群組裡寫譜，更稱讚女兒有絕對音感。

而黃品源17歲女兒亮麗模樣，在演唱會上便吸引許多目光，想必做爸爸的鐵定很煩惱，黃品源隨即幽默地說：「坦白講，有些社群網站上，有人都叫我岳父。」接著他笑說，要追女兒當然可以，要先過他的審核，不過黃品源一臉放心，「我是跟她講說，不用太早交男朋友，因為人都可以幫助人，人也會害了人，她可能還不太懂，但她跟我說『談戀愛好麻煩』。」但縱使如此，黃品源還是規定有門禁時間，晚上9點就必須回家。